Gen. Gheorghiță Vlad explică dacă România este o țintă directă după incidentul cu drona din Buzău

Atac cu drone ucrainene în Moscova, iunie 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Generalul Gheorghiţă Vlad a spus dacă România este o țintă directă, după noul incident grav cu drone care intră în spațiul aerian românesc, una dintre ele ajungând vineri până în județul Buzău, unde a fost doborâtă.

În contextul incidentului cu drona doborâtă la Padina, în județul Buzău, vineri, Generalul Gheorghiță Vlad a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la MApN, că România beneficiază de protecția NATO și de unul dintre cele mai performante sisteme de supraveghere și apărare din lume.

Însă gen. Gheorghiță Vlad a spus că Rusia este afectată de costurile economice și umane ale războiului din Ucraina, dar va continua, până la capăt, să urmărească obiectivele inițiale ale conflictului. Generalul a spus că, deși este expusă riscurilor din cauza proximității războiului, este puțin probabil ca România să devină o țintă directă a Rusiei. Totuși, el a avertizat că amenințările hibride și atacurile cibernetice rămân un pericol real.

Generalul Gheorghiță Vlad: „Rusia va merge până la capăt pentru a-și atinge obiectivele”

„Noi suntem NATO, din acest motiv avem un mix de capabilități în România, din mai multe țări partenere. Avem un sistem de supraveghere, din punctul meu de vedere, cel mai important din lume, pentru că shareuim posibilități de detectare din mai multe surse ale mai multor parteneri NATO. Avem capacitatea să combatem toate aceste amenințări la adresa flancului estic al NATO (....) Modul în care se desfășoară războiul în Ucraina trădează și un gen de frustrare din partea Rusiei. S-a lansat într-o operațiune specială, de mai bine 5 ani, care durează mai mult decât Al Doilea Război Mondial. Gândiți-vă că a plătit și plătește multe vieți.

Economia rusă este afectată, luați în calcul doar sancțiunile aplicate la nivel mondial. Rusia plătește foarte mult, din cauza exportului limitat de gaze și petrol. Rusia este afectată și va încerca să încheie, pe cât posibil, acest război, cât mai curând, în favoarea ei. Rusia nu va abdica de la scopurile inițiale ale războiului, nu! Va merge până la capăt! Eu am convingerea că președintele Rusiei este în măsură să aplice toate instrumentele de putere, astfel încât să își atingă scopurile!", a spus gen. Gheorghiță Vlad.

Este România o țintă directă?

„În acest context, poate deveni România o țintă, o țintă directă?", a întrebat o jurnalistă.

„România, implicit, prin proximitatea conflictului este o țintă, dar îmi este greu să cred că o țintă directă, pentru că, repet, nu te pui cu cea mai puternică Alianță (n.red. NATO). Nu cred că există vreun competitor militar sau strategic, în măsură să facă o acțiune deliberată împotriva unui stat membru NATO, acum. Că vor fi acțiuni la limită, acțiuni hibride în spațiul cibernetic, acțiuni departe de o atribuire directă față de cel care o produce, da, este posibil și se vor întâmpla. Uitați-vă ce se întâmplă în spațiul cibernetic, amenințarea este reală", a mai spus gen. Gheorghiță Vlad.

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