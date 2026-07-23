”Dacă mâine aș pleca, nu se rezolvă nicio problemă”. Cât mai vrea să mai stea Ilie Bolojan premier

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Ilie Bolojan consideră că plecarea sa din fruntea Guvernului nu rezolvă problemele țării. Cu toate acestea, afirmă că situația trebuie clarificată cât mai curând posibil.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a devenit interimar din 5 mai 2026, de când moțiunea de cenzură inițială de PSD și AUR a întrunit 281 de voturi, pragul fiind de 233 de voturi. Cu două săptămâni înainte, PSD s-a retras din Executiv. Miniștrii social-democrați și-au dat demisia în bloc în 23 aprilie 2026.

La aproape trei luni de la intrarea în interimat, premierul Ilie Bolojan declară: ”Dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă dacă ai un Guvern stabil”.

În aceeași conferință de presă, el a declarat că: ”Întotdeauna am fost adeptul găsirii unor soluții rezonabile, în așa fel încât România să aibă cât mai repede un Guvern, dar un Guvern care să respecte angajamentele pe care România le-a luat și care să ducă mai departe măsurile pe care noi ni le-am asumat anul trecut, dar fiind situația complicată în care am ajuns”.

Întrebat dacă va asigura interimatul până la finalul anului 2026, dacă blocajul va continua și partidele nu vor ajunge la un acord, a răspuns: ”Nu cred că se pune problema, consider că trebuie găsită o soluție cât mai repede posibil în așa fel încât să ai un Guvern cu puteri depline, care poate să garanteze politicile predictibile în perioada următoare”.