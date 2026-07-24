Claudiu Manda, acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan. Ce îi reproșează

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Europarlamentarul Claudiu Manda a afirmat vineri că premierul interimar Ilie Bolojan prioritizează reducerea cheltuielilor bugetare în locul nevoilor sistemului public de sănătate, lansând critici la adresa acestuia.

"Domnule Bolojan, sănătatea nu este locul în care vă puteți demonstra obsesia pentru tăieri și calcule bugetare.

Statul are obligația de a le garanta oamenilor accesul la un sistem public de sănătate care să îi trateze cu demnitate, profesionalism și responsabilitate. Aceasta nu este o opțiune, nu este o favoare și nu este un privilegiu. Este una dintre responsabilitățile fundamentale ale statului.

În momentele în care oamenii au cea mai mare nevoie de ajutor, statul nu are voie să lipsească. Iar atunci când un copil ajunge la Urgență, niciun calcul bugetar nu poate fi mai important decât datoria de a-i oferi îngrijirea de care are nevoie.

„Prima prioritate trebuie să fie întotdeauna omul”

Nimeni nu contestă că România are nevoie de ordine în finanțele publice. Dar echilibrul bugetar nu poate fi construit sacrificând sănătatea oamenilor. Un guvern responsabil nu stabilește doar cifre. Stabilește priorități. Iar prima prioritate trebuie să fie întotdeauna omul.

România nu se poate vindeca îmbolnăvindu-și propriul sistem de sănătate.

P.S. Domnule Bolojan, sunteți singur la Palatul Victoria de 80 de zile. Se constată doar lipsa de viziune și lipsa de rezultate. Românii au auzit aproape zilnic despre tăieri, ultimatumuri, deficit și calcule bugetare. Nu au auzit însă despre măsuri care să le facă viața mai bună. Poate că a venit momentul să ascultați și oamenii", a scris pe Claudiu Manda, pe Facebook.

Criticile au fost lansate în contextul crizei de personal de la Spitalul „Marie Curie”, unde cinci paturi de la secția ATI Neonatală au fost suspendate din lipsă de asistenți. Guvernul a aprobat joi un memorandum pentru scoaterea la concurs a 22 de posturi.

