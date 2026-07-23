Concurenta de la Insula Iubirii de nerecunoscut. Cum s-a schimbat în doar 1 an. FOTO înainte și după

La doar un an de la participarea la Insula Iubirii, una dintre cele mai comentate concurente ale show-ului pare de nerecunoscut.

Transformarea sa a fost remarcată imediat de telespectatori, mai ales că, în urmă cu un an, Ella și Andrei intrau în competiție pregătiți să facă pasul cel mare, având nunta programată pentru 13 septembrie 2025.

Planurile lor au fost însă date peste cap de experiența din Thailanda, iar cei doi au ajuns să se despartă înainte de a ajunge în fața altarului.

La reuniune, Ella a mărturisit că nu regretă nimic din ceea ce s-a întâmplat și că experiența a ajutat-o să devină o persoană mai puternică.

Schimbarea fizică nu a trecut neobservată

Față de imaginile din timpul filmărilor, concurenta pare să se fi mai îngrășat, însă afișează o atitudine mult mai relaxată și mai încrezătoare decât în urmă cu un an.