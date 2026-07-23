La doi ani de la „Insula Iubirii”, Dany Boy și Maria spun adevărul despre relația lor

Maria și Dany Boy au intrat în sezonul din 2024 al emisiunii Insula Iubirii ca iubiți, după o relație de cinci ani și jumătate, dar au ieșit cu povești complet diferite. El a căzut în mrejele ispitei Mădălina, iar ea s-a lăsat cucerită de Marcel, bărbatul care avea să devină celebru pentru replica „Hola, mami, qué guapa”.

Cu toate acestea, spre finalul experienței din Thailanda, Maria a simțit o conexiune mult mai puternică cu ispita Alin.

Maria recunoaște ce simțea înainte de „Insula Iubirii”: „Știam că va greși”

„Insula mi-a lipsit foarte mult. După ce s-a terminat experiența, am început să mă regăsesc și cred că acum aș gestiona cu totul altfel situația. Am mult mai multă încredere în mine.

După ce am plecat de la Insula Iubirii, am mai ținut o perioadă legătura cu Dany Boy, însă nu a putut accepta că totul se încheiase acolo. I-am spus că nu mai sunt aceeași și că nu îl mai pot ierta. El își dorea împăcarea, mă căuta și mă suna de pe diverse numere. Totul era încă foarte proaspăt și ne reproșam multe. Nu a acceptat despărțirea și, într-un fel, încă mai spera.

Consider că am fost într-o relație toxică. În perioada aceea el nici măcar nu muncea, iar eu îmi doream cu totul altceva de la persoana de lângă mine. Din această experiență am învățat că oamenii nu sunt întotdeauna ceea ce par.

Eu eram deja detașată de relație încă de acasă. Eram conștientă că, dacă ajungem la Insula Iubirii, cel mai probabil vom pleca separat. Undeva, în sufletul meu, știam că el va greși. La un moment dat, parcă îmi devenise mai degrabă prieten decât iubit.

Încă de la început am observat priviri între el și Mădălina, ispita. Recunosc, și eu am greșit pentru că nu m-am impus în fața anumitor persoane, iar spre final mi-a plăcut de Alin și, automat, am lăsat loc de interpretări.

Eu îmi doream de la el să muncească și să îmi ofere stabilitate. Am încercat să pun capăt relației încă dinainte de Insula Iubirii, însă de fiecare dată mă ducea cu zăhărelul"

Ce spune Dany Boy, la doi ani de la despărțirea de Maria

„Am crezut în relația noastră și, poate, am fost puțin prostuț. La început mi-a fost foarte greu. După ce s-a încheiat relația cu Mădălina(ispita), am avut momente în care mi-am dorit să mă împac cu Maria. Uneori vorbeam serios despre asta, alteori glumeam, dar cred că, în mare parte, îmi era frică de singurătate.

Am fost Dany Boy, dar acum sunt preacumințitul Daniel. Sunt mult mai calculat, mai liniștit și mai relaxat.

În ceea ce privește relația cu Mădălina(ispita), pur și simplu nu ne înțelegeam. Nu aveam ce să caut în acea relație, nu-mi mai plăcea nimic. Era foarte geloasă și, sincer, nu-mi face plăcere să vorbesc despre ea. Mi-a lăsat un gust amar”, a explicat Dany Boy.

Ce spune Marcel, ispita „Hola, mami, qué guapa”, la doi ani de la emisiune

„N-am vrut să fiu lângă Maria. Te poți opera oricât, caracterul nu-l poți opera. Nu m-am simțit dezamăgit sau trădat. Ce s-a întâmplat, pentru mine, a fost perfect. Asta am vrut să arăt la lume: cum să te comporți cu o femeie. Alin a nimerit într-un moment perfect.

Nu sunt umblat ca țâstu, pe timp de iarnă e băgat în curte, apoi vara e scos. Îmi dau seama despre oameni.

Mi-a lăsat impresie proastă Maria, ca om. N-am nimic cu ea personal. N-aș șterge nimic, tot ce s-a întâmplat a fost cu un scop. Nu mă dezahardez cu chestia asta. Mie îmi place să fiu în centrul atenției, nu client fals.

Prima dată am avut mare hate. Nu înțelegeam de ce, că nu omorâsem pe nimeni. Apoi, din toată bula aia, totul s-a dus pe pozitiv și oamenii și-au dat seama că sunt om mișto”, a declarat Marcel.