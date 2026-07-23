Un pompier aflat la masă cu prietenii a salvat un copil care se înecase cu mâncare. Povestea făcută publică de IGSU / FOTO: ISU Brașov

Un gest făcut în câteva secunde a făcut diferența dintre viață și moarte pentru un copil care se înecase. Totul s-a întâmplat în timp ce un pompier din Brașov se afla la masă alături de câțiva prieteni.

Povestea a fost făcută publică de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis că plutonierul adjutant Durna Bogdan Valentin, încadrat la Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, a intervenit fără ezitare și a reușit să salveze viața băiețelului.

Potrivit reprezentanților IGSU, pompierul a observat imediat că băiețelul se afla în pericol și a început manevrele de prim ajutor.

„Era la masă, alături de câțiva prieteni, când a observat că un băiețel se înecase cu un bol alimentar. Fără să ezite, s-a ridicat și a intervenit imediat. A aplicat, în mod repetat, lovituri interscapulare, iar după câteva minute care au părut o eternitate, copilul a început din nou să respire.

Cel care a intervenit prompt și a salvat o viață este Bogdan, pompier cu peste 10 ani de experiență, încadrat în prezent la Detașamentul 1 de Pompieri Brașov”, relatează IGSU pe pagina de Facebook.

Pompierul nu a povestit nimănui ce s-a întâmplat

Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență spun că salvatorul a considerat intervenția un gest firesc și nu a simțit nevoia să vorbească despre ceea ce făcuse.

„Pentru el, a fost un gest firesc. Atât de firesc, încât nici măcar nu ne-a povestit ce s-a întâmplat”.

Întâmplarea a ajuns la conducerea IGSU după ce mama copilului a trimis un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința față de pompierul care i-a salvat fiul.

„Am aflat întreaga întâmplare din mesajul unei mame care a ținut cu orice preț să îi transmită recunoștința. Nu a reușit să îi mulțumească atunci. Știa doar că îl cheamă Bogdan și că este pompier în Brașov. A vrut însă ca gestul lui să nu rămână necunoscut”.

La rândul său, pompierul a mărturisit că intervenția l-a marcat, mai ales pentru că băiețelul are aproape aceeași vârstă cu propriul său copil.

„Sunt momente care îți rămân pentru totdeauna în suflet, mai ales când copilul căruia îi acorzi primul ajutor are aproape aceeași vârstă cu propriul tău copil”, a mărturisit Bogdan.

La finalul mesajului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență i-a transmis felicitări pompierului pentru modul în care a acționat și i-a mulțumit mamei pentru că a făcut publică această întâmplare.

„Felicitări, plutonier adjutant Durna Bogdan Valentin, pentru profesionalismul, stăpânirea de sine și omenia de care ai dat dovadă!

Ne bucurăm că băiețelul este bine și îi mulțumim mamei pentru mesajul emoționant prin care ne-a oferit ocazia să spunem această poveste”.