Șofer arestat preventiv după ce a urmărit și lovit cu mașina un copil pe trotinetă. După ce l-a doborât la pământ, l-a bătut | VIDEO - UPDATE

Un șofer urmărind și lovind un copil pe trotinetă. Sursa foto: Captură video Informația ta/Facebook

Un șofer de 51 de ani din Suceava a fost arestat preventiv, miercuri, după ce a urmărit cu mașina și a lovit intenționat un adolescent de 14 ani aflat pe o trotinetă electrică.

UPDATE: Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile

Bărbatul din Suceava, în vârstă de 51 de ani, care ar fi dat cu maşina, intenţionat, peste un adolescent de 14 ani, aflat pe trotinetă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii a Tribunalului Suceava.

„În baza art. 226 C.proc.pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. 214/135/P/2026 privind pe inculpatul Munteanu Iacob Cristian Benedict şi, în consecinţă: În baza art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e) C.proc.pen. raportat la art. 223 alin. 2 C.proc.pen., dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 22.07.2026 şi până la data de 20.08.2026, inclusiv, a inculpatului Munteanu Iacob Cristian Benedict (...) cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 alin. 1, rap. la art. 188 alin. 1 din C.pen. şi lovire sau alte violenţe, faptă prev. de art. 193 alin. 2, alin. 2 ind. 1 lit. b ?i c din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal”, se arată în soluţia pe scurt postată pe portal.just.ro, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Suceava a fost reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, după ce ar fi lovit cu maşina, intenţionat, un adolescent aflat pe o trotinetă electrică, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Șirul evenimentelor

Potrivit poliţiştilor, incidentul a avut loc marţi în municipiul Suceava şi ar fi pornit de la o şicanare în trafic între șofer și mai mulți adolescenți. Pe fondul neînţelegerilor, un adolescent de 14 ani i-ar fi arătat şoferului semne obscene. Acesta l-a urmărit cu maşina pe o distanţă de aproximativ doi kilometri, după care a acroşat trotineta, provocând căderea minorului.

Ulterior, şoferul, care efectua curse în regim ride-sharing în Suceava și predă muzică la Școala Populară de Artă Suceava - conform presei locale -, a coborât din maşină şi l-a agresat pe adolescent.

„În urma unei neînţelegeri în trafic, minorul arătându-i gesturi obscene, a urmărit-o pe persoana vătămată în vârstă de 14 ani, care se afla pe o trotinetă electrică (...), l-a urmărit cu maşina pe o distanţă de aproximativ 2 km de pe raza comunei Ipoteşti, pe strada Tătăraşii Noi şi ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava.

Aici, şoferul a acroşat cu intenţie trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului, coliziune ce a avut ca urmare proiectarea victimei pe carosabil pe partea stângă a sensului de deplasare. De asemenea autorul după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută jos pe carosabil i-a aplicat acesteia o lovitură. După incident autorul a părăsit locul faptei”, a transmis IPJ Suceava.

Ce spun părinții copilului

„Dintre toți copiii, al meu a avut tupeul să-l întrebe: Care e problema ta? Atunci el s-a enervat foarte tare, a vrut să coboare din mașină. Copilului meu i-a fost frică, fiind pe trotinetă, și a mers mai departe. El s-a enervat mai tare și a inceput sa accelereze. Copilul a povestit ca nu și-a dat seama ca el vrea să-l urmarească în scopul de a-l trânti, doar când a văzut ca este foarte aproape de el”, a spus Diana Andreica, mama băiatului, potrivit Observator.

„I-a dat două picioare în cap până i-a sărit casca. Trebuie să ai o problemă ca să fugăreşti un copil de 14 ani cu maşina și să vrei să-l tamponezi", a spus tatăl minorului.

Adolescentul, transportat la spital

Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean Suceava, unde a fost examinată medico-legal, stabilindu-se că prezintă contuzii ce s-au putut produce prin loviri în cadrul unui accident rutier, atestate medical cu două-patru zile de îngrijiri medicale.

Autoturismul a fost examinat criminalistic şi indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Şoferul agresor este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la infracţiunea de omor şi lovire sau alte violenţe, potrivit Agerpres.

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