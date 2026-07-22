Surpriză în fotbalul englez: Jeff Bezos, interesat de Liverpool. Fondatorul Amazon poartă discuții pentru o investiție în celebrul club

Jeff Bezos, interesat de Liverpool. Sursa Foto Facebook @LeoGoals (The Home of Liverpool Fans)

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, analizează posibilitatea de a investi în Liverpool.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a purtat discuţii privind o posibilă alăturare la un consorţiu care şi-a exprimat interesul de a achiziţiona o participaţie la clubul englez de fotbal Liverpool, potrivit informaţiilor apărute, scrie DPA.

Potrivit Sky News, Bezos, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, ar putea face parte dintr-un grup condus de Amit Bhatia, ginerele miliardarului şi magnatului din industria oţelului Lakshmi Mittal.

Marţi, proprietarii clubului Liverpool, Fenway Sports Group, au confirmat că grupul lui Bhatia i-a contactat pentru a discuta despre o investiţie în club.

Bezos a analizat anterior posibilitatea de a achiziţiona echipe din alte sporturi

Un purtător de cuvânt al FSG a declarat: "Un consorţiu de investiţii condus, gestionat şi reprezentat de Amit Bhatia şi-a exprimat interesul de a realiza o investiţie strategică minoritară în Liverpool Football Club".

Conform presei, Bezos a analizat anterior posibilitatea de a achiziţiona echipele din NFL Seattle Seahawks şi Washington Commanders, dar a decis să nu dea curs niciuneia dintre tranzacţii.

Vestea privind interesul lui Bhatia pentru Liverpool a apărut în aceeaşi zi în care acesta, în vârstă de 46 de ani, a demisionat din consiliul de administraţie al clubului Queens Park Rangers, punând astfel capăt unei colaborări de 18 ani cu gruparea din liga secundă engleză şi transferându-şi participaţia către acţionarul majoritar Ruben Gnanalingam.

În 2023, FSG a vândut o participaţie minoritară în cadrul clubului Liverpool firmei de investiţii Dynasty, iar orice eventuală tranzacţie cu Bhatia este de aşteptat să urmeze un tipar similar.

FSG, care deţine şi echipele Boston Red Sox şi Pittsburgh Penguins, a cumpărat clubul Liverpool în 2010, conform Agerpres.

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