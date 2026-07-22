Doi morți după ce o mașină a fost izbită de un tren în Iași. Autoturismul, târât 150 de metri

Infrastructură feroviară. Sursa foto: Agerpres

Doi bărbați și-au pierdut viața, miercuri, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren cu peste 350 de pasageri, la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Iași.

O mașină a fost lovită, miercuri, de un tren în care se aflau peste 350 de călători, la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Iași. În urma impactului, două persoane aflate în autoturism și-au pierdut viața, iar vehiculul a fost târât aproximativ 150 de metri de locomotivă. Niciunul dintre pasagerii trenului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor furnizate de ISU Iași.

„În data de 22 iulie 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul Integrat ISU - SMURD - SAJ Iaşi, a fost anunţată producerea unui accident feroviar la trecerea la nivel cu calea ferată din zona pasajului Prigoreni, comuna Ion Neculce, în care au fost implicate un tren de călători şi un autoturism”, se arată într-un comunicat al ISU Iaşi.

Trenul implicat este IR 1763, care circula pe ruta Iaşi - Timişoara Nord. În garnitură se aflau aproximativ 350 de pasageri, care nu au solicitat îngrijiri medicale. Numeroase echipaje de intervenţie au fost trimise la fața locului, iar la ajungerea acestora s-a constatat că autoturismul implicat a fost împins aproximativ 150 de metri de locomotiva trenului.

Doi bărbați au murit

„În autoturism au fost identificate două victime încarcerate şi inconştiente. Pompierii au acţionat pentru extragerea acestora dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, a fost declarat decesul ambelor persoane”, se mai arată în comunicat.

Victimele sunt un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, șoferul autoturismului, şi un pasager, tot bărbat, de aproximativ 45 de ani.

Instituțiile abilitate efectuază cercetări pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului.