”Sper să nu te mai prind, Sorine, președinte la Cameră când vin”. Drulă îi dă replica lui Grindeanu

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Cătălin Drulă a venit cu o replică pentru Sorin Grindeanu, după ce acesta a sugerat că deputatul USR intră foarte des în Ministerul Transporturilor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, într-o declarație făcută astăzi, că fostul ministru Cătălin Drulă ar avea în continuare o influență asupra Ministerului Transporturilor și l-a sfătuit pe actualul ministru, Radu Miruță, să nu îi urmeze recomandările.

De câte ori intră Drulă la Miruță, la Transporturi

” (...) V-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă acolo. I-aș spune domnului Miruță să nu asculte” a spus Sorin Grindeanu.

Cătălin Drulă a venit cu o replică tăioasă, susținând că liderul PSD e în sevraj, din cauza decuplării PSD de la banul public.

Replica lui Cătălin Drulă

”Așa cum am mai spus, dl. Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape 3 luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații.

Mai nou, are vedenii cu mine la ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele astea.

Dar mă întorc curând, la locul meu de muncă, la Camera Deputaților că avem sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Și sper să nu te mai prind, Sorine, președinte la Cameră când vin, că ai zis că ești în opoziție acum” a scris Cătălin Drulă, pe Facebook, unde a continuat seria de atacuri.