Legea salarizării. Florin Manole, ironia zilei catre Siegfried Mureșan: ”Sigur nu este pe plajă. Mi-e greu să cred că acum e în concediu şi bea o cafea”

Florin Manole, ministrul Muncii. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Muncii Florin Manole (PSD) l-a invitat, în mod ironic, pe Siegfried Mureşan la negocierile cu sindicatele pe Legea salarizării, afirmând că propunerea liberalilor pentru funcţia de premier "sigur nu e pe plajă".

Florin Manole (PSD) l-a invitat ironic pe Siegfried Mureșan la negocierile cu sindicatele privind Legea salarizării, menționând că propunerea liberalilor pentru funcția de premier „sigur nu este pe plajă”.

Florin Manole a fost prezent sâmbătă la Parlament, unde au avut loc întâlniri între reprezentanţi ai PSD şi ai sindicatelor. El i-a transmis lui Siegfried Mureşan că îl aşteaptă la negocieri pe Legea salarizării.

Florin Manole: Sigur nu este pe plajă. Mi-e greu să cred că acum e în concediu şi bea o cafea

"Am avut întâlniri de la nouă dimineaţa astăzi, o să avem până după-amiază şi mâine, duminică, o să facem acelaşi lucru. După ce terminăm toate familiile ocupaţionale, putem să avem poate, luni, o concluzie. Vom merge marţi la consultări cu o concluzie. Sper să ne ajute şi domnul Siegfried Mureşan. L-am invitat. Este aici şi un călăreţ pentru el, este aşteptat.

Sigur este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii ţării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend şi munceşte undeva, poate îşi face timp să vină şi aici. Sunt sindicatele din Cultură acum, au fost sindicatele din Sănătate şi Educaţie mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu şi bea o cafea", a spus Florin Manole, în faţa jurnaliştilor.

Florin Manole a precizat că PSD doreşte ca România să absoarbă toate fondurile din PNRR, dar nu trebuie votată o lege care nemulţumeşte pe toată lumea.

Manole (PSD): Nu vom vota o lege a salarizării care nemulțumește pe toată lumea

"Sunt foarte multe nemulţumiri. Noi suntem, deocamdată, departe de o concluzie. În procedura de lucru, astăzi şi mâine, cu toate familiile ocupaţionale, vrem să facem un lucru simplu, să evaluăm diferenţele, eventual pozitive, între forma legii pusă în dezbatere şi forma pe care am primit-o ieri, cu toţii. (...)

Am spus şi repetăm, PSD vrea să atragem toţi banii posibili din PNRR, dar în acelaşi timp suntem ferm convinşi că o lege care să nemulţumească pe toată lumea nu este o lege pe care trebuie să o votăm. Trebuie să găsim ori o formă care să mulţumească social, să oprească greve şi proteste, fie, dacă acest lucru nu este posibil, nu avem să votăm o lege care scade veniturile multor oameni din sistemele de educaţie, sănătate, apărare, ordine publică", a spus Florin Manole.

Proteste pe Legea salarizării

Proiectul noii Legi a salarizării a generat proteste și nemulțumiri în rândul sindicatelor din sectorul public, care avertizează că unele categorii de angajați ar putea pierde din venituri și reclamă inechități în grila de salarizare. Organizațiile sindicale solicită modificarea proiectului și susțin că, în lipsa unor schimbări, acțiunile de protest vor continua.

Amintim că peste 400 de spitale din România vor participa luni la o grevă de avertisment declanșată de angajații din sistemul sanitar. Este prima acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani.

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