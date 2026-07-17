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Scandal pe Legea salarizării unice: Bolojan, acuzat că ține totul la secret. Chirieac: Probabil vrea să piardă banii din PNRR

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 17 Iul 2026
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Ilie Bolojan
Foto Agerpres / Ilie Bolojan

Analistul politic Bogdan Chirieac îl critică pe Ilie Bolojan pentru strategia sa politică privind Legea salarizării unice, România riscând să piardă miliarde de euro din PNRR.

Ilie Bolojan este criticat pentru lipsa de transparență privind Legea salarizării unice, România riscând să piardă miliarde de euro din PNRR.

Analistul politic Bogdan Chirieac a susținut, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că responsabilitatea pentru situația actuală îi revine premierului și pune sub semnul întrebării strategia sa politică.

"Soluția este la partide (n.red. afirmă președintele Nicușor Dan), dar partidele nu găsesc un numitor comun. Domnul Bolojan vrea Legea salarizării unice, dar nu o face publică. Vrea susținere pe ceva ce nu știe nimeni cum arată, în acest moment, în afara de, poate, domnul Pîslaru. Și se vrea consens, dar mai e puțin până în toamnă...", a spus moderatoarea Raluca Țicmeanu.

Bogdan Chirieac: Nu înțeleg strategia politică a lui Bolojan

"Nu știu de ce face domnul Bolojan aceste lucruri. Nu îi înțeleg strategia politică. Probabil, vrea să piardă cei 5 miliarde de euro din PNRR, pe care mai avem șansa să îi luăm. Atenție, pierdem alte 15 miliarde de euro, ca să înțelegem că pierdem și creditele cu dobândă mică pe termen foarte lung. Înțeleg că aceste miliarde sunt trecute în buget, deci sunt foarte imporante vis-a-vis de deficit, cash flow. Nu știu ce vrea să facă, vrea să de-a vina pe PSD?", a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Este, în primul rând, responsabilitatea domniei sale

"Dânsul este la Palatul Victoria, este, în primul rând, responsabilitatea domniei sale. Înțeleg că se bazează pe un aparat de propagandă, așa cum nu a mai existat în România, foarte bine finanțat și foarte profesionist. Acesta este adevărul. Însă nu cred că e o idee bună, ceea ce vrea să facă domnul Bolojan.

Dacă nu a fost de acord, din iunie, spuneți-mi motivul pentru care ar fi de acord să cedeze puterea, de bună voie, în decembrie anul acesta sau anul viitor în august? Care ar fi motivul? Dânsul rămâne interimar mai departe, nu dă ordonanțe de urgență, dar rămâne cu restul puterilor depline în Palatul Victoria, la fel miniștrii domniei sale. Domnul Bolojan rămâne în funcție și văd că președintele Nicușor Dan nu poate să facă nimic, pentru că nu vrea alegeri anticipate", a mai spus Bogdan Chirieac.

Proteste contra Legii salarizării unice

Legea salarizării unice provoacă proteste în mai multe sectoare. Joi, polițiștii de penitenciar au dat buzna la Ministerul Muncii și au solicitat să fie primiți de ministrul Dragoș Pîslaru, dar jandarmii nu le-au permis accesul.  

De asemenea, sindicaliștii din sănătate se pregătesc de grevă de avertisment, luni. Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc în aproape 500 de unități sanitare din țară. Astfel, între orele 9:00 și 11:00, vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. 

Vezi și - Reprezentanții partidelor, convocați la Palatul Cotroceni, pe tema legii salarizării. Pîslaru, acuzat de minciună: "Nu scade niciun venit"

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acest articol reprezintă o opinie
ilie bolojan
bogdan chirieac
legea salarizarii unitare
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Comentarii (5)

Constantin   •   17 Iulie 2026   •   17:12

Eu îl întreb pe acest prim ministru demis cum poate el să creadă ca prin austeritate crește economia când tot se scumpește și nu pui nimic în loc? Cum crede el ca daca tai la întreprinderi de stat și nu dai bani sa meargă înainte sa ai producție ? Trebuie să-l ia cineva de urechi să-l salte de la pământ să-i dea și vreo două perechi de palme să-și revină!!!

Maria Coman   •   17 Iulie 2026   •   15:47

Știați că nicăieri în lumea civilizată nu există lege unică a salarizării?
De ce? Pentru că oamenii politici care au doi neuroni funcționali au înțeles că munca unui pompier nu are absolut nimic în comun cu cea a unui profesor de istorie.
Nu UE a cerut o nouă lege! România reprezentată de Ghinea a cerut asta iar banii din PNRR nu intră în buget ci cu ei plătim "specialiștii" străini care au făcut legea.

Mihai   •   17 Iulie 2026   •   15:12

In general e bine ca Pislaru sa se obisnuiasca sa vada politistii de penitenciare! Adaptarea la Rahova sau la Jilava o sa fie mai usoara!
In al doilea rand Bolojan iar a fost prins MINTIND! MINCINOSUL DE ORADEA spunea vinerea trecută că a trimis legea la Parlament. Nu e nici la Parlament și nici măcar joi nu a putut să o prezinte sindicatelor din sănătate venite la el într-o încercare DISPERATĂ de a evita greva!
Mă întreb: își asumă Bolojan eventualele decese pentru că personalul medical este forțat la grevă??

Constantin   •   17 Iulie 2026   •   15:10

Toată dreapta este de vină cu ce se întâmplă in tara sa iei de la săraci sa dai la bogați ăștia sunt burghezi ca altfel nu înțeleg nimic din gândirea lor. Hahalere de politicieni!!!

Constantin   •   17 Iulie 2026   •   15:07

Se adeverește fața lui bolovan un antiroman !!!

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