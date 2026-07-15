Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, declarații în plină criză politică. Mesaj transmis de față cu Grindeanu

Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, și Sorin Grindeanu

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a avut miercuri întâlniri cu liderii principalelor formațiuni politice.

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj de încredere în instituțiile democratice ale României și în relația bilaterală dintre București și Washington.

Diplomatul american s-a întâlnit cu președintele USR, Dominic Fritz. Discuțiile au vizat situația politică actuală, statul de drept și valorile comune care stau la baza parteneriatului dintre cele două state, potrivit unui comunicat al USR.

Ulterior, Darryl Nirenberg a avut o întrevedere și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Cu această ocazie, ambasadorul Statelor Unite a transmis un mesaj despre actualul context politic și despre încrederea Washingtonului în democrația românească.

„Așa cum i-am spus și prietenului meu (n.r. - arată cu mâna spre Sorin Grindeanu), democraţia poate fi haotică. E chiar gândită să fie aşa, dar este cel mai bun sistem de departe. Avem totală încredere în instituţiile democratice ale României pentru a rezolva această situaţie. Relaţia dintre România şi SUA este puternică şi va fi şi mai puternică”, a declarat Darryl Nirenberg.

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Darryl Nirenberg a fost numit în funcția de ambasador al SUA în România în mai 2025. Darryl Nirenberg a fost partener la o firmă de avocatură, Steptoe. Totuși, înainte de a intra în sectorul privat, Darryl Nirenberg a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senatul SUA, inclusiv cea de Consilier al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, unde s-a remarcat ca un negociator priceput, eliminând diviziunile politice pentru a obține rezultate.

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