Nicușor Dan, mesaj ferm de la Kiev: România sprijină parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova

Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a fost la Kiev miercuri, la invitaţia lui Volodimir Zelenski.

După participarea la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est de la Kiev, președintele Nicușor Dan a transmis că liderii prezenți au evidențiat caracterul interconectat al securității regionale și necesitatea consolidării instituțiilor democratice în fața amenințărilor comune.

De asemenea, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova, precum și pentru apărarea, reconstrucția și integrarea europeană a Ucrainei.

„Am avut discuții extrem de utile și importante în cadrul celui de-al cincilea Summit Ucraina – Europa de Sud-Est, organizat la Kiev de președintele Volodîmîr Zelenski.

Toți șefii de state și de guverne prezenți au împărtășit convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată, iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează în mod direct stabilitatea tuturor.

Amenințările cu care ne confruntăm sunt comune: ingerințe hibride care vizează democrațiile noastre, încălcări ale spațiului aerian național, incursiuni cu drone și șocuri economice care afectează sistemele noastre energetice.

Securitatea durabilă presupune nu doar apărarea frontierelor, ci și consolidarea instituțiilor democratice, respectarea dreptului internațional și un angajament ferm față de valorile europene”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe pagina de Facebook.

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„Am reafirmat sprijinul deplin al României pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova”

„Am reafirmat sprijinul deplin al României pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, precum și pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat și a îndeplinirii criteriilor de aderare.

România va rămâne un partener apropiat, credibil și constructiv al Ucrainei, sprijinind apărarea și reconstrucția acesteia, precum și reformele esențiale pentru integrarea sa europeană”, a mai scris preşedintele Nicuşor Dan pe pagina de Facebook.

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