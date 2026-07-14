Taxa anunţată de Donald Trump pentru tranzitarea strâmtorii Ormuz a fost anulată. Cu ce va fi înlocuită

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a anunţat că SUA va renunţa la taxa pentru tranzitarea strâmtorii Ormuz, anunţată iniţial luni.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi, pe reţeaua sa Truth Social, că renunţă la ideea, făcută publică luni, de a taxa cu 20% din valoarea încărcăturii toate navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, înlocuind-o cu acorduri de comerţ şi investiţii cu statele din Golf, transmit AFP şi Reuters.

'Pe baza conversaţiilor foarte productive cu conducerea din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc Taxa de Rambursare de 20% către Statele Unite cu Acorduri de Comerţ şi Investiţii pe care diferite State din Golf le vor face în Statele Unite', a scris Trump în postare.

El nu a menţionat niciun angajament al statelor din Golf, spunând doar că 'Investiţiile vor fi MASIVE, dar, în acelaşi timp, extraordinar de bune pentru ele şi viitorul lor'.

În acelaşi timp, preşedintele american şi-a reafirmat voinţa de a impune din nou o 'blocadă TOTALĂ' asupra porturilor iraniene, care - potrivit armatei americane - va intra în vigoare marţi, la ora 20.00 GMT.

'Prin urmare, vom avea o blocadă TOTALĂ, dar numai asupra navelor care vin în şi dinspre porturile iraniene sau care transportă orice are legătură cu încărcătură iraniană', a spus el.

Trump declarase luni că Statele Unite vor fi de acum înainte 'gardienii Strâmtorii Ormuz', anunţând instaurarea taxei, ce ar contraveni dreptului internaţional menit să garanteze libertatea de navigaţie.

După anunţul de marţi al lui Trump, preţul petrolului şi-a încetinit creşterea.

După ce a crescut cu peste 5% la începutul sesiunii, pe fondul escaladării conflictului militar dintre Teheran şi Washington, preţul ţiţeiului Brent din Marea Nordului, pentru livrare în septembrie, a crescut cu 1,72%, ajungând la 84,73 dolari barilul în jurul orei 15:35 GMT.

Preţul echivalentului său american, West Texas Intermediate (WTI), pentru livrare în august, a crescut cu 1,59%, ajungând la 79,38 dolari.

Ambele preţuri de referinţă crescuseră cu până la 10% luni, susţinute şi de anunţul unei noi blocade a porturilor iraniene.