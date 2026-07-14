Iranul face un nou pas privind Strâmtoarea Ormuz, în pline tensiuni cu SUA

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Parlamentul iranian şi-a început activitatea legată de un proiect de lege referitor la strâmtoarea Ormuz, a anunţat marţi şeful comisiei parlamentare pentru securitate naţională Ebrahim Azizi, pe fondul confruntărilor cu Statele Unite pentru controlul acestei căi maritime strategice, transmite AFP.

Azizi nu a oferit detalii despre conţinutul textului sau despre data examinării sale.

Ieri seară (luni), chiar când erau doborâte drone americane, proiectul de lege intitulat 'Acţiune strategică pentru securitatea şi dezvoltarea durabilă a strâmtorii Ormuz şi golfului Persic' a fost prezentat oficial în parlamentul iranian, a scris el pe platforma X.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul disputei dintre Iran și SUA

Rămânem decişi în apărarea liniilor noastre roşii, în special în ceea ce priveşte gestionarea strâmtorii Ormuz, a adăugat Ebrahim Azizi, în condiţiile în care această cale navigabilă, prin care tranzitau înainte de război 20% din exporturile mondiale de hidrocarburi, se află în centrul confruntărilor dintre Iran şi SUA.

Iranul doreşte să introducă o taxă, în timp ce preşedintele american Donald Trump a spus că vrea să perceapă în schimbul protejării strâmtorii o remuneraţie ce corespunde cu 20% din valoarea transporturilor, contrar dreptului internaţional ce garantează libertatea de navigaţie.

Parlamentul iranian și-a reluat activitatea

Activităţile parlamentului de la Teheran, suspendate după declanşarea războiului în februarie, au fost reluate luni. Forul legislativ iranian este prezidat de influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator al părţii iraniene.