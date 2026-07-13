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De ce refuză PNL să lase guvernarea pe mâna PSD. Explicațiile lui Siegfried Mureșan

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 13 Iul 2026
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De ce refuză PNL să lase guvernarea pe mâna PSD. Explicațiile lui Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan, eurodeputat / FOTO: Agerpres

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, care a fost propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, a explicat luni de ce liberalii nu mai au încredere să dea acum guvernarea pe mâna PSD, cu promisiunea că o vor ceda ulterior.

Potrivit acestuia, un Guvern PNL, USR şi UDMR este singura garanţie acum că se duce la bun sfârşit PNRR.

"De ce nu avem încredere să dăm guvernarea pe mâna PSD acum, cu promisiunea că o vor ceda ulterior: PSD şi Sorin Grindeanu au demonstrat în precedenta situaţie că nu respectă astfel de angajamente politice, deşi Partidul Naţional Liberal le-a respectat. PNL a cedat PSD guvernarea în 2023, aşa cum prevedea angajamentul din 2021.

Pe de altă parte, PSD a încălcat, în luna mai, noul angajament cu PNL, USR şi UDMR, care prevedea că pesediştii vor prelua conducerea guvernării în 2027. Cu un an mai înainte de termenul prevăzut, PSD a susţinut şi votat demiterea premierului PNL, cu voturile AUR", a scris pe Facebook liberalul.

„Guvernul PNL, USR și UDMR este singura garanție pentru finalizarea PNRR”

Totodată, acesta a arătat că PSD nu şi-a luat niciun angajament că va continua măsurile de reformă şi modernizare pe care le-a început Guvernul Bolojan şi care sunt absolut necesare atât pentru a atrage fondurile rămase din PNRR, cât şi pentru a aduce România la o creştere economică sustenabilă.

"Guvernul Bolojan, Partidul Naţional Liberal şi partenerii noştri din USR şi UDMR au demonstrat că au soluţii la problemele actuale: au accelerat absorbţia fondurilor europene, au redus deficitul şi, problema cea mai urgentă, au deblocat PNRR. Ca atare, un Guvern PNL, USR şi UDMR este singura garanţie acum că ducem la bun sfârşit PNRR - care trebuie închis până la finalul verii - şi că nu pierdem fondurile europene rămase",  a transmis Siegfried Mureşan.

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pnl
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Comentarii (4)

Adrian   •   13 Iulie 2026   •   16:14

Mureșan, are nevoie urgentă de control la mansarda!!!

Român   •   13 Iulie 2026   •   16:08

Sa înțeleg ca dacă moare MESIA din Oradea,moare România .???? MĂ! Voi ați luat-o razna??? Chiar în halul ăsta ne luați de prosti?

vasile r   •   13 Iulie 2026   •   16:01

Cine va mai crede? e treaba aranjata cu Nicusor ca sa ramana Bolojan.Altfel lua o decizie.Asteapta sa se inteleaga partidele.Ce sa se mai inteleaga astia,doar isi bat joc de oamenii care i-au votat.

Adrian   •   13 Iulie 2026   •   15:54

Nu știam ca PNNR-ul a început și se sfarses5 cu Bolojan, pe post de moașa!

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