Trucul recomandat de Mihaela Bilic pentru a mânca mai puțin. Ce trebuie să faci

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Mihaela Bilic a dezvăluit un truc simplu care te poate ajuta să mănânci mai puțin.

Într-o postare pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre un experiment care arată că atunci când începi masa cu alimente care îți plac cel mai mult, vei avea tendința să mănânci mai puțin.

„Începeți cu ce-i mai bun din farfurie, veți mânca mai puțin!

Experiment: o femeie este pusă să deguste 2 sortimente de ciocolată.

În prima zi i se oferă o ciocolată banală, obișnuită. Femeia mănâncă 2 bucăți. Apoi i se ofera o ciocolată fină, de calitate, deosebită. Ea mănâncă și din asta încă 2 bucăți. În total 4 bucăți.

A doua zi povestea se repetă, doar că de data asta i se oferă prima oară ciocolata fină. Femeia ia 2 bucăți. Apoi i se oferă ciocolata obișnuită… și ce să vezi?!? Femeia spune că nu mai vrea, că e mulțumită cu cele 2 bucăți inițiale!!

Morala: dacă ești satisfăcut după ce ai mâncat ceva bun, e puțin probabil că vei continua să mănânci un produs cu gust inferior, ceva mai puțin ispititor/atrăgător. Altfel spus odată ce te-ai săturat cu ceva ce-ti place, vei putea să te abții mai ușor, o să te oprești mai repede din mâncat, mai ales dacă produsele care urmează sunt mai putin apetisante”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

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„Începeți cu ce vă place cel mai mult, în felul ăsta sunt șanse să vă săturați rapid”

Medicul nutriționist a explicat că persoanele care încep masa cu alimentele preferate tind să mănânce mai puțin, deoarece se satură mai repede și nu mai simt nevoia să termine tot din farfurie.

În schimb, cei care păstrează partea cea mai gustoasă pentru final sunt mai tentați să mănânce în exces pentru a ajunge la recompensa dorită.

„În practică și consumatorii se împart în 2 categorii: unii care încep masa cu ce e mai bun în farfurie și care nu au niciodată probleme cu greutatea și alții care lasă pentru final ce e mai bun și, din păcate, se luptă mereu cu kilogramele în plus. Explicația e simplă: când te așteaptă ceva bun, senzația de sațietate va fi ignorată și vei mânca tot din farfurie, ca să obții recompensa!

Începeți cu ce vă place cel mai mult, în felul ăsta sunt șanse să vă săturați rapid și să lăsați mâncarea mai puțin atrăgătoare în farfurie. Când procedezi așa ești mai detașat, mai nepăsător, nu te forțezi să mănânci tot, nu-ți pare rău de ce rămâne… iar la final ajungi să mănânci mai puțin. Merită încercat!”, a mai scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

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