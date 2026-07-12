Cine e Vasile Tofan, premierul desemnat al Republicii Moldova

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Maia Sandu l-a desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova pe Vasile Tofan.

Vasile Tofan, candidatul desemnat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, are peste 20 de ani de experienţă în investiţii, finanţe, consultanţă strategică şi antreprenoriat. În ultimii 15 ani a activat în cadrul fondului de investiţii Horizon Capital, iar anterior a lucrat pentru companii internaţionale şi a fondat un startup în domeniul tehnologiei medicale, relatează IPN, Deschide.md și Agerpres.

Din 2011, Vasile Tofan este partener senior şi membru al Comitetului de Investiţii al Horizon Capital, fond care administrează active de aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Potrivit CV-ului său, el a fost implicat în toate etapele procesului investiţional, de la identificarea oportunităţilor şi realizarea investiţiilor până la dezvoltarea companiilor din portofoliu şi valorificarea acestora.

Tofan a coordonat investiţii în companii precum maib, Purcari, Intellias, airSlate, GoIT, Miratech, Genesis, Holywater, Avrora, Bob Snail şi Viseven.

În perioada studiilor la Harvard Business School, Vasile Tofan a fondat startupul Ovia Health (iniţial Ovuline), o platformă digitală dedicată sănătăţii femeilor. Potrivit CV-ului, compania a ajuns la peste 20 de milioane de utilizatori şi a fost achiziţionată ulterior de compania americană Labcorp.

Înainte de a deveni antreprenor, Vasile Tofan a fost manager senior pentru Strategie Corporativă şi Alianţe la Philips, unde a coordonat proiecte de strategie, dezvoltare de afaceri, fuziuni şi achiziţii. Şi-a început cariera în consultanţă la Monitor Group, actualmente Monitor Deloitte, unde a lucrat la proiecte pentru companii din Europa şi Africa.

Vasile Tofan este absolvent al Harvard Business School şi al Erasmus University Rotterdam, unde a studiat management public. Vorbeşte româna, engleza, olandeza, franceza, ucraineana şi rusa.

Preşedintele R.Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe Vasile Tofan candidat la funcţia de prim-ministru la propunerea Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, proeuropean). Acesta urmează să prezinte în parlament programul de guvernare şi componenţa cabinetului de miniştri, iar guvernul va putea intra în exerciţiul funcţiei după obţinerea votului de încredere al deputaţilor, notează Deschide.md.