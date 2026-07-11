Dacă România nu face o astfel de mișcare, când ajunge NATO în țara noastră, s-ar putea ca lucrurile să fie deja decise

tancuri / Agerpres

De ce mai avem nevoie de tunuri și tancuri în 2026?

Este o întrebare pe care au adresat-o mulți. Conflictele moderne nu se poartă doar pe câmpul de luptă, ci și în mediul online, prin atacuri cibernetice și campanii de dezinformare. Doar că lucrurile sunt mai nuanțate.

Generalul (r) Ion Oprișor, fost consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională și fost secretar al CSAT, a spus de ce armamentul clasic rămâne cheia pentru securitatea României, chiar și în era războiului hibrid și a tehnologiei militare avansate.

VEZI ȘI: Cele trei momente în care România a simțit că războiul bate la ușă. General: „Au fost fiori reali”



Până intervine și NATO, durează foarte mult

„Foarte mulți se întreabă, de exemplu: De ce mai avem nevoie de tancuri? De ce mai avem nevoie de tunuri? O să explic de ce totuși este nevoie de ele. Vorbim despre celelalte forme de ducere a unui război, care sunt ascunse: Războiul hibrid, războiul cibernetic, dezinformarea și, de ce nu, canalele de social media. TikTok, Facebook, Instagram reprezintă modalități prin care cei ostili României încearcă să influențeze psihicul populației și anumite decizii.

Dar vorbim și despre războiul clasic pentru că a existat și încă există o dezbatere pe acest proiect SAFE. De ce România vrea să cumpere tancuri și tunuri? Mulți nu înțeleg un lucru. Există forme moderne de ducere a luptei, dar asta nu înseamnă că un stat poate fi ocupat sau neutralizat în totalitate doar prin astfel de metode. Cel mai elocvent exemplu este Ucraina, unde războiul durează deja de mai mult timp decât a durat Al Doilea Război Mondial. Și, în momentul de față, rușii atacă în continuare cu tancuri, cu tunuri, adică cu artilerie, cu soldați și cu armament sofisticat. Nu au renunțat la armamentul clasic, încercând astfel să ocupe teren, pe Ucraina. Tocmai de aceea trebuie să avem și aceste categorii de armament, pentru că altfel nu avem cum să ne apărăm. Nu ai cum să te aperi altfel. Până intervine și NATO, durează foarte mult.

Trebuie să înțelegem foarte bine și Articolul 5 din Tratatul de la Washington. Într-adevăr, spunem că suntem sub umbrela NATO. Mulți politicieni afirmă: „Dacă suntem membri ai Alianței Nord-Atlantice, de ce mai trebuie să dezvoltăm Armata României? De ce să cumpărăm tehnică militară? De ce să investim milioane de euro în înzestrare?”. Răspunsul este simplu: Dacă vrei pace, te pregătești de război. Dar până acționează NATO durează. În primele cel puțin 30 de zile trebuie să fii pregătit să faci față inamicului. Dacă nu ești pregătit, când ajunge NATO, s-ar putea ca lucrurile să fie deja decise”, a zis generalul (r) Ion Oprișor, fost consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională și fost secretar al CSAT la podcastul lui Septimiu.

VEZI ȘI: „Greu de protejat, greu de monitorizat”. Un loc din România, în centrul unui avertisment privind securitatea țării











