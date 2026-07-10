Schimbări la metrou privind accesul bicicletelor și trotinetelor, din 15 iulie

Un tânăr mergând pe trotinetă. Sursa foto: Agerpres

Metrorex anunță un proiect-pilot prin care extinde, în perioada 15 iulie - 15 septembrie 2026, intervalele orare în care bicicletele și trotinetele pot fi transportate cu metroul.

Metrorex lansează un proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete şi trotinete, astfel că, în perioada 15 iulie - 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu biciclete/trotinete în reţeaua de metrou şi în intervalul orar 11:00 - 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 - 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

Condițiile de acces pentru biciclete și trotinete

Potrivit unui comunicat al companiei, accesul cu biciclete/trotinete este permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului, utilizatorii având obligaţia de a folosi prima uşă de acces în sensul de mers.

Posesorii bicicletelor/trotinetelor au obligativitatea să asigure poziţionarea corespunzătoare a acestora, astfel încât să nu fie afectată siguranţa şi confortul celorlalţi pasageri, subliniază Metrorex.

„Nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activităţi comerciale de livrare sau transport marfă, precum şi al bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii destinate transportului de bunuri, care depăşesc gabaritul unei biciclete obişnuite sau pot afecta siguranţa, circulaţia ori confortul călătorilor”, se arată în comunicat.

Încurajarea utilizării bicicletelor

Prin acest proiect pilot, Metrorex îşi propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât şi a bicicletei, ca parte a unei mobilităţi urbane moderne şi sustenabile.

„Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului şi a poluării, oferind, în acelaşi timp, o soluţie rapidă, sigură şi eficientă de transport", subliniază reprezentanţii companiei, potrivit Agerpres.

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