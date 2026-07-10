Poliția de Frontieră, precizări pentru părinții care călătoresc alături de copii: actele absolut necesare pentru a ieși din țară

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Poliția de Frontieră face precizări importante pentru părinți, în ceea ce privește documentația copiilor, în ciuda spațiului Schengen.

Minorii trebuie să deţină, pentru a călători în străinătate, paşaport sau un act de identitate acceptat în ţara de destinaţie, indiferent dacă destinaţia este într-un stat din spaţiul Schengen sau în afara acestuia, precizează joi Poliţia de Frontieră.

Certificatul de naştere nu reprezintă document de călătorie şi nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei.

”În situaţiile în care minorul călătoreşte doar cu unul dintre părinţi, este necesară, de regulă, declaraţia de acord a celuilalt părinte, autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani şi trebuie prezentat în original poliţistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declaraţiei nu înlocuieşte documentul original”, arată sursa citată.

Legislaţia prevede şi situaţii în care declaraţia nu este necesară, precum exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti de către unul dintre părinţi, decesul celuilalt părinte sau existenţa unei hotărâri judecătoreşti prin care acordul acestuia este suplinit.

"În cazul în care minorul călătoreşte însoţit de o altă persoană decât părinţii sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile şi extrasul de cazier judiciar pentru însoţitor, este necesară şi declaraţia autentificată a părinţilor sau a reprezentantului legal. Reamintim cu această ocazie faptul că nu mai este nevoie ca însoţitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, poliţiştii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului", subliniază IGPF.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoţiţi în străinătate, cu acordul părinţilor exprimat prin declaraţie autentificată. Dacă aceştia au domiciliul sau reşedinţa în statul de destinaţie, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declaraţie.

Poliţia de Frontieră Română recomandă părinţilor şi reprezentanţilor legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie şi, atunci când este cazul, să se asigure că deţin toate documentele prevăzute de lege.