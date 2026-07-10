Gabriela Firea anunţă votul din PE: "Nimeni nu va verifica mesajele private, doar se menţine protecţia copiilor"

Gabriela Firea, europarlamentar român. Foto: Crișan Andreescu

Europarlamentarul Gabriela Firea a anunţat rezultatul votului din Parlamentul European în ceea ce priveşte monitorizarea mesajelor de pe aplicaţiile de chat.

"WhatsApp, Signal, Telegram etc. NU vor fi verificate de instituțiile europene! Nimeni NU va verifica mesajele private, ci doar se menține protecția copiilor în mediul online. Monitorizarea jocurilor, de exemplu, NU este prevedere „ascunsă”, ci o dorința legitimă și necesară de a-i proteja pe copii de hărțuitorii și abuzatorii care îi racolează, cu precădere, din platforme de online. Părinții cunosc deja Roblox sau Minecraft, dar și multe alte jocuri, unde sub identități ascunse pot sta monștri.

În ultimele ore s-au spus multe lucruri FALSE despre votul din Parlamentul European privind protecția copiilor în mediul online. De aceea, este important să clarificăm, simplu și fără manipulări, ce s-a votat și ce NU s-a votat.

NU s-a votat ca statul, Uniunea Europeană sau politicienii să citească mesajele, emailurile ori conversațiile private ale oamenilor.

NU s-a votat regulamentul permanent aflat ÎNCĂ în negociere, cel prezentat în spațiul public drept „Chat Control”.

Adevărul este acesta: după 3 aprilie 2026, Europa a rămas cu un vid legislativ în privința protecției copiilor în mediul online. Un astfel de gol nu ar fi protejat pe nimeni. Dimpotrivă: i-ar fi lăsat pe copii mai vulnerabili și le-ar fi dat mai mult spațiu celor care îi caută, îi racolează și îi exploatează online.

De aceea, ceea ce s-a votat a fost poziția Parlamentului European privind prelungirea Regulamentului (UE) 2021/1232, un cadru interimar și temporar. Acest regulament permite anumitor furnizori de servicii de comunicare online să folosească, voluntar și în condiții LIMITATE, tehnologii specifice pentru detectarea, raportarea și eliminarea materialelor de abuz sexual asupra copiilor.

Cei care spun că s-a votat „citirea mesajelor oamenilor” fie nu știu ce s-a votat, fie aleg să comunice fals, pentru că miza votului a fost să nu lăsăm Europa fără protecția copiilor exact în mediul online. Și este profund iresponsabilă o astfel de manipulare pe un subiect care privește siguranța copiilor. Cred că protecția vieții private este esențială, dar ea nu poate fi folosită ca pretext pentru a bloca un cadru temporar de protecție și pentru a-i lăsa pe copii mai vulnerabili în fața abuzatorilor online.

Mai mult decât atât, în forma votată de Parlamentul European, comunicațiile pe aplicații precum WhatsApp, Signal, Telegram etc. sunt excluse din domeniul de aplicare. Mesajele protejate pe aceste aplicații, pe care nici compania care deține aplicația nu le poate citi, nu intră sub aceste reguli. Nu se cere spargerea acestei protecții și nu se dă acces la conversațiile private ale oamenilor.

Astfel, alături de grupul social-democrat, am votat cu responsabilitate pentru protecția copiilor din România și din întreaga Uniune Europeană!", a transmis Gabriela Firea.