Cântăreaţa Bonnie Tyler a murit / Video

Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Cântăreaţa pop britanică Bonnie Tyler, cunoscută pentru melodii celebre din anii 1980, a murit.

Cântăreaţa pop britanică Bonnie Tyler, renumită pentru piese celebre din anii 1980, precum "Total Eclipse of the Heart" şi "Holding Out for a Hero", a murit la vârsta de 75 de ani, transmite joi Reuters care citează BBC News.

Familia şi echipa lui Bonnie Tyler, profund îndurerate de moartea cântăreței

"Familia şi echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunţe că Bonnie a decedat în mod neaşteptat, noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care primea tratament", conform declarației publicate joi pe site-ul cântăreţei.

VIDEO

Bonnie Tyler era internată în urma unei intervenţii chirurgicale de urgenţă

Bonnie Tyler a fost internată în urma unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. În luna mai, cântăreața a fost transportată de urgenţă la un spital din Faro, Portugalia, pentru o intervenţie chirurgicală de urgenţă la nivelul abdomenului şi a fost plasată în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea.

Un purtător de cuvânt a afirmat, între timp, că artista Bonnie Tyler ieşise din comă, însă se afla încă în stare foarte gravă, la secţia de terapie intensivă.

La momentul respectiv, s-a afirmat că starea sa era în curs de îmbunătăţire, medicii declarându-se "încrezători" că se va recupera, însă menţionând că progresul era "lent".

Cântăreaţa Bonnie Tyler avea un turneu european

Cântăreaţa Bonnie Tyler urma să înceapă pe data 22 mai un turneu european, ce includea concerte în Germania, Austria, Danemarca, înainte de a se finaliza în Ţara Galilor, în luna decembrie.