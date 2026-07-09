Riposta Iranului: Republica Islamică a atacat ținte din Kuweit, Bahrain și Qatar

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Kuweit, Bahrain şi Qatar au interceptat rachete iraniene după ruperea armistiţiului între SUA şi Iran.

Kuweit, Bahrain şi Qatar şi-au activat joi sistemele de apărare antiaeriană după intrarea în spaţiul lor aerian a unor rachete iraniene, într-o nouă escaladare regională la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat încheiat armistiţiul cu Teheranul, informează EFE și Agerpres.

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au atacat "infrastructuri importante şi facilităţi ale bazelor americane din Kuweit şi Bahrain" ca răspuns la "neîndeplinirea promisiunilor şi agresiunile recente" ale Washingtonului, potrivit unui comunicat difuzat de postul de stat IRIB, în care Qatar nu este menţionat.

Forţele armate iraniene au declarat că atacurile au vizat bazele Arifjan şi Ali al-Salem din Kuweit şi bazele Juffair şi Sheikh Isa din Bahrain.

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La rândul său, armata din Kuweit a raportat pe X interceptarea unor rachete în spaţiul său aerian şi a notificat mai multe explozii, fără a preciza exact unde au avut loc acestea.

Totodată, s-a interzis cetăţenilor iranieni să "se apropie de zonele afectate de căderea de resturi metalice", precum şi să "fotografieze, publice sau distribuie imagini sau videoclipuri" din astfel de locuri pe reţelele sociale "pentru a proteja siguranţa publică".

Atacuri iraniene în mai multe țări din regiunea Golfului

Sirenele antiaeriene au sunat în mai multe zone din Bahrain în timpul nopţii de miercuri spre joi, a raportat Ministerul de Interne pe X, insistând de mai multe ori ca cetăţenii şi rezidenţii să îşi păstreze calmul şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur.

Ministerul de Interne din Qatar a emis o alertă pentru un "nivel ridicat de ameninţare la adresa securităţii", potrivit agenţiei de stat QNA, care puţin mai târziu a comunicat că pericolul a trecut, iar populaţia poate reveni la normal.

În acest context, Gardienii Revoluţiei au avertizat Washingtonul că, "dacă agresiunea se repetă", "răspunsuri drastice" vor viza şi alte baze americane din Golful Persic.

Majoritatea ţărilor din Orientul Mijlociu care găzduiesc baze militare sau reprezentanţe nord-americane pe teritoriul lor au fost ţinta atacurilor iraniene începând cu 28 februarie, când SUA şi Israelul au lansat o ofensivă împotriva Iranului.

Miercuri, Trump a declarat că armistiţiul dintre Washington şi Teheran s-a încheiat, iar administraţia sa a justificat noile atacuri afirmând că acestea au scopul de a degrada capacitatea militară a Teheranului şi de a asigura libera navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, esenţială pentru piaţa mondială a energiei fosile.

Iranul a denunţat aceste atacuri, pe care le consideră o "încălcare clară" a acordului de încetare permanentă a focului convenit pe 17 iunie cu SUA.