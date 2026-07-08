Cine este Ana Rădulescu, numită rapid de Dragoș Pîslaru la șefia ANPDPD, după demiterea fiicei lui Zară

Fiica jurnalistului Ovidiu Zară, Alexandra Zară, conducea, până astăzi, ANPDPD, când ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat demiterea sa. În locul acesteia a fost numită rapid Ana Rădulescu.

Pe scurt, Alexandra Zară a anunțat că a fost demisă pentru că nu a anunțat Guvernul despre acțiunea DIICOT, înainte de percheziții. Citește și: Alexandra Zară, declarații de ultimă oră, după ce a fost demisă de Dragoș Pîslaru de la șefia ANPDPD

”Am decis astăzi numirea doamnei conferențiar universitar doctor Ana Rădulescu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Este unul dintre cei mai respectați specialiști în domeniul asistenței sociale, cu o experiență de peste 20 de ani în dezvoltarea serviciilor sociale, elaborarea politicilor publice și coordonarea unor proiecte naționale și europene de anvergură.

Activitatea academică desfășurată în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, experiența de conducere în cadrul Centrului de Formare și Evaluare în Asistență Socială, precum și rolurile de responsabilitate exercitate în organizații europene de prestigiu, inclusiv în cadrul Federației Internaționale a Asistenților Sociali și al European Social Network, demonstrează o expertiză solidă în reforma și modernizarea sistemelor de protecție socială.

Sunt convins că experiența acumulată în domeniul drepturilor persoanelor vulnerabile, al dezvoltării serviciilor sociale și al cooperării instituționale, atât în România, cât și la nivel european, va contribui fundamental la consolidarea protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități și la dezvoltarea unor politici publice centrate pe nevoile acestora” anunță ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Puteți consulta AICI CV-ul Anei Rădulescu, de astăzi nouă șefă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.