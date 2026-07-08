Anchetă de amploare la Roma: Două arestări într-un dosar de spionaj în favoarea Rusiei

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Două persoane au fost arestate la Roma de către Carabinierii ROS (Unitatea de Operațiuni Speciale) pentru spionaj și acces neautorizat la sisteme informatice, transmite ANSA, citată de Rador. Principalul suspect, un...

Carabinierii ROS (Unitatea de Operațiuni Speciale) au arestat două persoane la Roma, pentru spionaj și acces neautorizat la sisteme informatice, transmite ANSA. Principalul suspect este un fost membru al serviciilor de informații italiene, în vârstă de 59 de ani, și fost subofițer în cadrul Carabinieri.

Acuzații grave formulate de procurorii din Roma

El este acuzat că s-a implicat în spionaj, cu scopul de a obține bani, pentru un presupus agent de informații rus, ce are parte de imunitate diplomatică în Italia. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a primit informațiile de la șase persoane, între care patru militari activi, toți cei implicați fiind cercetați.

Pe lângă cei doi arestați, alți cinci suspecți sunt implicați în ancheta de spionaj pentru serviciile de informații ale Rusiei. Ancheta este coordonată de Antonella Masala, procuror adjunct al Parchetului Militar din Roma, Enrico Peluso, și Lucia Lotti, procuror adjunct al Parchetului din Roma.

Cei cinci, inclusiv patru militari, sunt anchetați, fiind acuzați de „obținerea de informații privind securitatea statului”, „spionaj politic sau militar”, „divulgare de secrete de stat” și „divulgare de informații interzise”.

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Ce a presupus activitatea de investigație a a Grupului de Operațiuni Speciale al Carabinierilor

Activitatea de investigație a Grupului de Operațiuni Speciale al Carabinierilor a început în luna mai 2025. Două proceduri penale au fost inițiate de Parchetul din Roma, respectiv Parchetul Militar din Roma. În cadrul investigațiilor s-au făcut observații, supravegheri, urmăriri indirecte și percheziții, dar și percheziții informatice.

Cele două persoane arestate sunt acuzate pentru „spionaj de informații a căror divulgare a fost interzisă”, „revelarea de informații a căror divulgare a fost interzisă” și „acces neautorizat la un sistem informatic sau telematic”, notează sursa citată.

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