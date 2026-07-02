Scandal uriaș la Bruxelles! Rețea de spionaj maghiară, investigată în interiorul Comisiei Europene

Ungaria și Uniunea Europeană. Sursa Foto: AI

O reţea de spionaj maghiară a lucrat din ambasada Ungariei de la Bruxelles în ultimii ani, arată o investigaţie a Comisiei Europene, iar activitatea s-a intensificat în 2025.

Conform Politico, care citează un document datat în aprilie 2026, este vorba despre o serie de investigaţii efectuate de Piotr Serafin, comisarul european pentru combaterea fraudelor. Acesta a analizat acuzaţiile conform cărora mai mulţi ofiţeri de informaţi maghiari detaşaţi la ambasada Ungariei din Bruxelles au încercat să racoleze oficiali UE între 2010 şi 2020.

Astfel, spune sursa citată, din 2013 şi până în 2016, mai mulţi oficiali maghiari ar fi fost trimişi de agenţiile de spionaj din Ungaria să lucreze la reprezentanţa permanentă.

"Activitățile acelor ofițeri de informații la Bruxelles au fost inițial discrete, dar au devenit treptat mult mai evidente începând cu 2015”, se arată în document.

Ca urmare a intensificării activității, existența rețelei de spionaj a devenit „cunoscută în cercurile oficialilor europeni de naționalitate maghiară, ceea ce se pare că a îngreunat eficiența eforturilor lor”, menționează documentul. „Din câte înțelegem, aceste activități s-au oprit în 2016”, se mai arată în această investigaţie.

Scandal la nivelul Comisiei Europene?

Oliver Varhelyi, actualul comisar pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, a condus ambasada Ungariei la UE din 2015, ambasadă în interiorul căreia lucra din 2011. Acesta i-a transmis încă de anul trecut preşedintei CE, Ursula von der Leyen, că "nu avea cunoştinţă" despre presupusele demersuri maghiare.

El și-a menținut ferm poziția în ianuarie anul acesta, când a fost chestionat pe marginea scandalului de către legislatorii europeni. Várhelyi a declarat că nu a fost abordat de serviciile de informații pentru a transmite informații secrete. "Dacă am fost abordat de serviciile maghiare sau de orice alte servicii? Nu, nu am fost”, le-a spus el europarlamentarilor în cadrul unei reuniuni a unei comisii din Parlamentul European.

Várhelyi nu a răspuns unei solicitări de comentarii. De asemenea, investigația lui Serafin nu a reușit să indice o anumită persoană responsabilă.

„Pe baza informațiilor adunate în timpul investigației și cu instrumentele limitate de care dispune în prezent Comisia, nu este posibilă atribuirea unei responsabilități sau implicări individuale dincolo de cea a ofițerilor de informații înșiși”, se precizează în document.

Conform documentului, Comisia "nu avea cunoștință” de nicio breșă de securitate "gravă”.

Reţeaua de spionaj viza oficiali UE

"Ofițerii de informații și-au folosit poziția oficială pentru a îndeplini o misiune specifică ce pare să fi depășit sarcinile asociate de obicei cu cele ale diplomaților din Reprezentanța Permanentă. Aceasta a implicat, în special, abordarea oficialilor Comisiei de naționalitate maghiară și încercarea de a colecta de la aceștia informații detaliate privind activitatea din cadrul Comisiei pe teme de interes specific pentru guvernul maghiar”, precizează documentul.

Reprezentanța permanentă a Ungariei nu a făcut niciun comentariu.