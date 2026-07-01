Ucraina intensifică atacurile în Rusia. Rafinăria Ufa, lovită pentru a doua oară într-o săptămână

Atac cu drone ucrainene în Moscova, iunie 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit pentru a doua oară în decurs de o săptămână rafinăria de petrol Ufa, una dintre cele mai importante din Rusia. Potrivit acestuia, rafinăria este unul dintre cei mai mari producători de lubrifianți din Rusia și se află la peste 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

Dronele și rachetele dezvoltate și produse în Ucraina lovesc de mai multe luni instalații petroliere rusești, inclusiv rafinării, terminale, depozite de combustibil și stații de pompare ale conductelor, notează Euronews.

„Acesta este un răspuns pe deplin justificat la tot ceea ce Rusia face împotriva noastră. Este nevoie de pace, iar conducerea Rusiei trebuie să înțeleagă acest lucru”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Rusia trebuie să pună capăt războiului. Iar conducerea Rusiei are toate posibilitățile să facă acest lucru. Le mulțumesc tuturor militarilor ucraineni care asigură precizia loviturilor noastre la distanță”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina a atacat și o fabrică din regiunea Penza, situată la sud est de Moscova și la aproximativ 500 de kilometri de Ucraina, unde sunt produse componente pentru rachete.

Autoritățile ruse nu au confirmat atacurile, iar informațiile nu au putut fi verificate din surse independente. Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat 179 de drone ucrainene deasupra a 16 regiuni ale Rusiei, precum și deasupra Crimeei anexate și a apelor mărilor Azov și Neagră. Guvernatorul regiunii Penza, Oleg Melnicenko, a declarat doar că fragmente provenite de la dronele doborâte au avariat o linie electrică și au căzut peste o clădire aflată în construcție.

Atacurile aproape zilnice asupra infrastructurii petroliere rusești au provocat o criză de combustibil și au amplificat presiunea politică asupra Kremlinului, în contextul în care invazia Rusiei în Ucraina a intrat în al cincilea an. Duminică, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut pentru prima dată că țara sa se confruntă cu „un anumit deficit” de combustibil, pe fondul continuării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice.

„Vedem problemele, suntem conștienți de ele și luăm măsuri, însă vom asigura cu siguranță securitatea țării și a cetățenilor noștri, precum și inviolabilitatea frontierelor Rusiei”, a declarat Vladimir Putin într-un discurs.

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Ucraina susține că atacurile cu drone încetinesc ofensiva Rusiei

Dronele și rachetele dezvoltate și produse în Ucraina lovesc de mai multe luni infrastructura petrolieră a Rusiei, inclusiv rafinării, terminale, depozite de combustibil și stații de pompare ale conductelor.

Ca urmare a acestor atacuri, mai multe regiuni din Rusia, unul dintre cei mai mari producători de energie din lume, au introdus măsuri de raționalizare a combustibilului.

Potrivit unor oficiali occidentali, Ucraina a dezvoltat armament nou și, în ultimele luni, a obținut un avantaj pe acest segment. Oficialii și analiștii susțin că loviturile asupra rutelor de aprovizionare aflate în spatele liniei frontului au redus ritmul de înaintare al armatei ruse.

„Rușii au acum mari probleme în transportarea infanteriei pe linia frontului și în aprovizionarea acesteia”, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

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Rusia a redus numărul atacurilor aeriene asupra Ucrainei în luna iunie

În același timp, Rusia a lansat în iunie mai puține drone și rachete asupra Ucrainei comparativ cu luna precedentă, potrivit unei analize realizate de agenția AFP pe baza datelor Forțelor Aeriene ucrainene.

Datele arată că Moscova a lansat în luna iunie 5.749 de drone și 180 de rachete împotriva Ucrainei, cu 29% mai puține drone și cu 15% mai puține rachete decât în luna mai, după mai multe luni în care atacurile aeriene au atins niveluri record.

De la începutul războiului, Rusia bombardează aproape zilnic Ucraina cu drone și rachete și vizează populația civilă și infrastructura energetică esențială.

Atacurile din luna iunie au provocat victime în mai multe orașe. Unul dintre atacuri a lovit o mănăstire aflată în patrimoniul UNESCO, în centrul Kievului, iar acoperișul unei catedrale emblematice a fost cuprins de flăcări.

Scăderea numărului total de atacuri din luna iunie a coincis cu intensificarea loviturilor lansate de Ucraina asupra teritoriului rus, pe care Kievul le consideră o represalie justificată.

Ucraina vizează infrastructura energetică și obiective militare

Armata ucraineană atacă în principal instalații de procesare și export al petrolului, precum rafinării, depozite și porturi, însă autoritățile de la Kiev susțin că au lovit cu succes și fabrici din industria militară.

Luna trecută, Ucraina a anunțat că forțele sale au atacat o uzină din orașul Voronej, în sud vestul Rusiei, unde sunt fabricate componente esențiale pentru rachetele Iskander. Potrivit autorităților ucrainene, lovitura va „reduce semnificativ capacitatea Rusiei de a produce noi rachete”.

Săptămâna trecută, președintele Volodimir Zelenski a anunțat pe rețelele de socializare că a aprobat o operațiune de influență cu durata de 40 de zile împotriva Rusiei, „menită să o determine să pună capăt războiului”.