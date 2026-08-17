Trump, avertisment dur pentru Oman: "Îl vom bombarda puternic”

Donald Trump, posibil nou atac asupra Omanului. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dură la adresa Omanului, avertizând că SUA ar putea bombarda țara dacă aceasta ar împiedica un acord privind Strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni să bombardeze Omanul dacă această ţară ar "sta în calea" unui acord asupra Strâmtorii Ormuz, Muscat şi Teheranul desfăşurând de câteva săptămâni discuţii fără participarea Washingtonului cu privire la această rută maritimă strategică, relatează AFP.

"Dacă Omanul se pune în calea noastră, îl vom bombarda puternic", i-a spus preşedintele american jurnalistului de la Fox News, Trey Yingst, conform postării sale de pe X, ca răspuns la o întrebare privind discuţiile în curs între cele două ţări.

Responsabili iranieni şi omanezi discută de mai multe săptămâni pentru a ajunge la un acord privind trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, care se află între coastele celor două ţări.

Teheranul blochează strâmtoarea aproape în mod continuu de la sfârşitul lunii februarie, după atacul israeliano-american împotriva Iranului, ce a dus la declanşarea războiului în Orientul Mijlociu. Ca ripostă, SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

"În curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite"

"Negocierile între Iran şi Oman continuă în mod serios", a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe. "Au loc schimburi de opinii cu privire la textul declaraţiei comune", potrivit acestuia.

Donald Trump a îndemnat luni Iranul, în intervenţia sa de la Fox News, "să ridice steagul alb al capitulării". "Nu mă grăbesc", a adăugat el, apreciind că alegerile legislative de la jumătatea mandatului din noiembrie "nu schimbă cu nimic reflecţiile mele".

Trey Yingst, reporter la Fox News, a afirmat că Donald Trump a recunoscut existenţa unei linii directe de comunicare între Washington şi Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice, puternica armată a regimului de la Teheran.

Teheranul a reafirmat sâmbătă că Strâmtoarea Ormuz "va rămâne iraniană", după ce Donald Trump a afirmat că ruta - prin care tranzita o cincime din producţia mondială de petrol înainte de război - va face parte din teritoriul american odată ce Iranul va fi "înfrânt", notează AFP, conform Agerpres.

"După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte grav, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite", a declarat Trump, cu un uşor surâs, la un miting în Garden City, lângă New York.

Trump tot repetă că Statele Unite deţin "controlul" asupra Strâmtorii Ormuz, o declaraţie pe care Teheranul a numit-o "minciună".

Potrivit lui Brian Schwartz, jurnalist la Wall Street Journal, care a citat un oficial de rang înalt al Casei Albe pe platforma X, preşedintele Trump "glumea" când a spus că strâmtoarea va deveni "teritoriu american".

"Strâmtoarea Ormuz a fost iraniană, este iraniană şi va rămâne iraniană. Această strâmtoare va fi deschisă şi închisă doar la ordinul Iranului. Atât timp cât refuzaţi să acceptaţi realitatea înfrângerii voastre şi continuaţi să vă amăgiţi, Iranul va continua să impună o blocadă", a spus ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi.

"Strâmtoarea Ormuz nu poate fi luată cu asalt nici cu o postare pe X sau cu un portavion, nici printr-un decret prezidenţial, nici printr-un discurs de campanie electorală", a insistat, de asemenea, oficialul iranian.

Teheranul nu a decis încă dacă va relua negocierile cu Washingtonul după expirarea unui armistiţiu de 60 de zile, a declarat ministrul de externe Abbas Araghchi, care a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul prin reluarea ostilităţilor, informează sâmbătă dpa.

Araghchi a declarat agenţiei de ştiri ISNA, în remarci publicate sâmbătă dimineaţă, că SUA au încălcat un memorandum de înţelegere convenit în urmă cu aproximativ două luni şi că luptele au fost reluate. Drept urmare, nu a existat niciun armistiţiu convenit care să poată fi prelungit acum, a apreciat el.

Iranul şi Omanul vorbesc despre un sistem de taxare a navelor în Strâmtoarea Ormuz

Omanul şi Iranul au anunţat crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda "gestionarea viitoare a navigaţiei" în Strâmtoarea Ormuz, împreună cu "serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu standardele internaţionale", relatează agenţiile AFP şi EFE.

În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două ţări au emis o declaraţie comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată şi blocată de facto de Iran în timpul războiului cu SUA.

Omanul şi Iranul, "ca state riverane, şi-au reafirmat angajamentul de a asigura trecerea în siguranţă prin strâmtoare (...), subliniind în acelaşi timp suveranitatea şi drepturile lor suverane asupra apelor teritoriale", precizează declaraţia.

Acord privind gestionarea viitoare a navigaţiei

Cele două ţări au convenit "să continue dialogul asupra acestei chestiuni prin intermediul unui grup de lucru comun pentru conveni un acord privind gestionarea viitoare a navigaţiei, serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu normele internaţionale", se adaugă în declaraţie.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, şi negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, au fost primiţi de sultanul Omanului, Haitham bin Tariq Al Said.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate (GNL) comercializare la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA şi Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Memorandumul de înţelegere semnat săptămâna trecută între SUA şi Iran pentru încheierea ostilităţilor prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioadă în care cele două părţi s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv.

După cele 60 de zile de navigaţie fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul va putea impune "taxe de redevenţă" pentru serviciile prestate pe acest coridor, care "nu va reveni la situaţia precedentă războiului", potrivit negociatorului-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, conform Agerpres.

Problema nu este însă simplă. Iranul nu mai acceptă vechea rută de navigație, cunoscută drept Sistem de Separare a Traficului, sau TSS. Teheranul consideră că acest sistem nu mai poate fi folosit în forma sa anterioară. Iranul și Omanul discută, astfel, despre o nouă configurație a rutelor prin strâmtoare. Potrivit ministrului iranian de Externe, negocierile au ridicat probleme tehnice și juridice importante.

Pentru a depăși aceste dificultăți, cele două țări iau în calcul o soluție în două etape. Mai întâi, Iranul și Omanul vor să stabilească o rută provizorie. Aceasta ar permite reluarea sau extinderea traficului comercial și ar oferi celor două state timpul necesar pentru elaborarea unui sistem permanent. Ulterior, ruta provizorie ar putea sta la baza unui traseu definitiv și a unui nou mecanism de gestionare a traficului maritim.

Potrivit versiunii prezentate de autoritățile iraniene, noua rută temporară ar traversa, cel puțin pe anumite porțiuni, apele teritoriale ale Iranului și Omanului. Prin această soluție, navele comerciale ar putea tranzita strâmtoarea în cadrul unui nou sistem, diferit de rutele folosite anterior.

Iranul pune condiții Statelor Unite pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat sâmbătă că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este legată de îndeplinirea unor condiții suplimentare. Printre acestea se află acordarea unor compensații de către Statele Unite pentru presupusele încălcări ale memorandumului semnat în iunie.

„Redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea unor condiții suplimentare, inclusiv ca Statele Unite să ofere compensații pentru încălcările memorandumului de la Islamabad”, a declarat Araghchi pentru presa locală.

Teheranul susține că Washingtonul a încălcat înțelegerea prin acțiunile militare desfășurate împotriva Iranului în luna iulie, dar și prin măsurile luate ulterior împotriva porturilor și navelor iraniene. Iranul consideră că aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului și vrea ca Statele Unite să ofere compensații înainte ca situația din Strâmtoarea Ormuz să revină la normal.

CITEȘTE ȘI: „Misiune secretă“ în Strâmtoarea Ormuz, pentru a menține deschisă ruta maritimă strategică

