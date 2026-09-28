Italia crește vârsta de pensionare

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Începând cu anul 2029, pragul de vârstă pentru pensionare va crește în Italia, conform noilor estimări ale Oficiului de Contabilitate de Stat bazate pe ajustări ale speranței de viață

De la 1 ianuarie 2029, pensionarea va necesita încă trei luni de muncă în Italia. Asta înseamnă că pensionarii vor trebui să împlinească 67 de ani și jumătate pentru a fi eligibili pentru pensii sau 43 de ani și 4 luni de contribuții, indiferent de vârstă, pentru a fi eligibil pentru pensionare anticipată (cu un an mai puțin pentru femei), scrie Corriere della Sera.

Acest lucru este menționat în cel mai recent Raport al Oficiului General de Contabilitate de Stat privind „Tendințele pe termen mediu și lung” privind sistemul de pensii, care actualizează estimările anterioare pe baza tendințelor speranței de viață. Această actualizare prezintă o creștere suplimentară de trei luni în 2029, față de cele două estimate în raportul anterior.

Partidul Lega se opune creșterii vârstei de pensionare

Partidul Lega, condus de Matteo Salvini, s-a opus întotdeauna acestui lucru și a solicitat înghețarea creșterilor. Până acum, a reușit doar să distribuie cele trei luni suplimentare, care trebuiau să înceapă la 1 ianuarie 2027, pe parcursul a doi ani: o lună suplimentară începând de anul viitor și alte două luni începând din 2028. Astfel, pensia pentru limită de vârstă, care se acordă în prezent la vârsta de 67 de ani, va fi acordată începând de la 1 ianuarie 2027, la 67 de ani și o lună, iar apoi începând de la 1 ianuarie 2028, la 67 de ani și trei luni.

Același lucru este valabil și pentru pensionarea anticipată: în prezent, sunt suficienți 42 de ani și 10 luni de contribuții (cu un an mai puțin pentru femei). Începând de anul viitor, va fi de 42 de ani și 11 luni, iar începând de la 1 ianuarie 2028, va crește la 43 de ani și o lună (cu un an mai puțin pentru femei).

Este demn de remarcat faptul că noile estimări ale Biroului de Contabilitate vin în contextul în care Liga și-a inclus printre prioritățile pentru următoarea Lege a Bugetului înghețarea creșterii pensiilor la o lună, apoi la două luni, planificate pentru 2027-28, și posibilitatea pensionării la 64 de ani chiar și pentru cei care au început să lucreze înainte de 1996.

Care e vârsta de pensionare în România?

În România, vârsta de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei, conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

În cazul femeilor, vârsta standard crește treptat de la 63 la 65 de ani, conform eșalonării din anexa legii, pentru a se egaliza cu cea a bărbaților.

Stadiul minim de cotizare în România este de 15 ani, iar stadiul complet ajunge la 35 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Reamintim că, la începutul lunii septembrie, Senatul României a adoptat tacit proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu la stat. Astfel, beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat îşi pot continua activitatea în instituţiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei, pe întreaga perioadă în care lucrează.