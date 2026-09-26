Trump dă undă verde unui mare savant pentru a studia OZN-urile. Cum descoperirea vieții extraterestre pe Pământ ar produce un cataclism pentru umanitate

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O inițiativă guvernamentală de amploare, dar în același timp neobișnuită, stârnește dezbateri aprinse la Washington și în comunitatea științifică americană.

Avi Loeb, reputat astrofizician și cel mai longeviv șef al departamentului de astronomie din istoria Universității Harvard, coordonează un consiliu științific însărcinat de Casa Albă să determine dacă Fenomenele Anormale Neidentificate (FAN / UAP) reprezintă dovezi ale unei tehnologii non-umane prezente pe Pământ.

Numit în funcție în urma unui ordin emis de președintele Donald Trump, Loeb raportează direct Casei Albe, Pentagonului, FBI-ului și Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații (ODNI). Misiunea sa este de a analiza datele brute adunate de armată și de serviciile de spionaj, care au fost ținute clasificate decenii la rând. Cu toate acestea, deși Casa Albă susține că toate agențiile colaborează în cadrul inițiativei PURSUE pentru asigurarea unei transparențe maxime, cercetătorii din consiliul științific se lovesc de o rezistență birocratică tenace, arată un amplu material al celor de la Politico.

Principalul obstacol identificat de experți este Agenția Centrală de Informații (CIA), considerată de mulți cercetători drept principala structură care blochează accesul la dosarele critice. Deși purtătorii de cuvânt ai Casei Albe și ai CIA neagă acuzațiile, membrii consiliului afirmă că fără un ordin direct și ferm din Biroul Oval, agențiile nu au niciun motiv să cedeze datele despre tehnologiile de proveniență non-umană pe care le dețin.

În timp ce Marina Militară s-a arătat mai deschisă, publicând deja imagini cu sfere zburătoare neexplicate, iar FBI a creat un grup special de lucru pentru identificarea dosarelor relevante, informațiile primite până acum de cercetători nu includ datele brute esențiale, cum ar fi viteza sau distanța obiectelor.

Miza e uriașă. Cum s-ar schimba lumea dacă s-ar confirma că pe Pământ există tehnologie extraterestră

Miza acestei anchete depășește cu mult spațiul academic. Alexander Wendt, profesor de securitate internațională la Universitatea de Stat din Ohio, avertizează că o eventuală confirmare oficială a prezenței unei inteligențe superioare pe Pământ ar putea provoca o ruptură politică și socială catastrofală. În viziunea sa, pericolul nu îl reprezintă un război cu extratereștrii, ci haosul generat între oameni, haos care ar include prăbușirea autorității guvernamentale, a religiei, contestarea granițelor naționale și o cursă necontrolată pentru stăpânirea tehnologiilor avansate.

Din punctul de vedere al lui Wendt, simpla descoperire a faptului că nu suntem singuri în Univers nu va produce un șoc global. Însă descoperirea faptului că extratereștrii sunt aici, pe această planetă, și că sunt mai inteligenți decât noi, va produce un cataclism.

„Nu inteligența non-umană este problema. Câinii au inteligență non-umană. Problema este inteligența superioară ”, spune Wendt, care nu este membru al consiliului. „Nu poți anunța așa ceva pur și simplu, din senin”, conchide acesta, potrivit sursei citate.