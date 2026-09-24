Interdicţia impusă de Donald Trump la Casa Albă împotriva CNN, MS NOW şi Politico, anulată în instanță. Securitatea națională, invocată de Administrație

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Un judecător federal din Washington a dispus restabilirea temporară a accesului jurnaliștilor CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, apreciind că excluderea celor trei organizații de presă este probabil neconstituțională.

Decizia a fost luată de judecătorul Timothy Kelly, în urma procesului intentat de cele trei instituții media împotriva administrației Trump. Ordinul instanței permite reporterilor să revină la Casa Albă pentru o perioadă de 14 zile, în timp ce cazul continuă să fie analizat, scrie news.ro, citând Reuters.

Judecătorul a constatat că acreditările de presă ale jurnaliștilor au fost retrase fără ca aceștia să primească în timp util posibilitatea de a contesta decizia. Potrivit hotărârii, administrația Trump nu le-a comunicat reporterilor procedura de contestare decât la câteva zile după retragerea accesului.

Administrația Trump a susținut că președintele are autoritatea de a decide cine poate avea acces la Casa Albă și a invocat motive legate de securitatea națională. Reprezentanții organizațiilor media au contestat aceste argumente și au afirmat că măsura încalcă drepturile constituționale ale jurnaliștilor.

"Vor urma şi alte canale media"

Conflictul a început după ce Donald Trump a anunțat excluderea CNN, MS NOW și Politico, acuzând cele trei organizații că publică în mod repetat informații false.

"Sunt mândru să anunţ că interzic accesul la Casa Albă al canalelor de ştiri false CNN, MSNOW (care şi-au schimbat recent numele din MSNBC din cauza lipsei de audienţă şi credibilitate!) şi Politico (beneficiarii unui abonament ilegal şi ridicol de 8 milioane de dolari, un record absolut, acordat direct de Guvernul Statelor Unite, sub conducerea lui "Crooked" Joe Biden, pentru a-i menţine "în viaţă". Mie mi se pare a fi corupţie!), la Casa Albă, ca urmare a "relatărilor" lor constante de știri false!

Organismele de presă nu ar trebui să poată scrie sau relata în mod constant ficțiune și minciuni atunci când acoperă subiecte legate de preşedintele Statelor Unite, Administraţia Trump sau Statele Unite ale Americii. Vor urma şi alte canale media care difuzează ştiri false. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni! Preşedintele Donald J. Trump", a scris Donald Trump pe rețeaua socială Truth, în urmă cu doar câteva zile.

Argumentele Administrației Trump, respinse

Instituțiile media au mers în instanță și au cerut suspendarea sau anularea interdicției. În cadrul audierii de miercuri, avocatul Departamentului Justiției a susținut că materialele publicate de cele trei organizații ar fi creat riscuri pentru securitatea națională. Avocatul presei a respins argumentele și a afirmat că materialele invocate de administrație reprezintă relatări jurnalistice obișnuite.

Judecătorul Kelly a remarcat, de asemenea, că unul dintre articolele CNN prezentate de administrație drept motiv de securitate națională, referitor la lucrările de reconstrucție a unui buncăr de sub Aripa de Est a Casei Albe, fusese publicat cu luni înainte de reînnoirea acreditării jurnalistei Betsy Klein.

Menționăm că, recent, jurnalista CNN Kara Swisher și-a anunțat demisia, după fuziunea cu Paramount, companie deținută de un apropiat al lui Donald Trump. "Încercam să găsesc modalități prin care aș fi putut lucra cu ei, poate printr-un acord de licențiere. Dar apoi m-am gândit: La naiba cu ei. Nu vreau să lucrez pentru ei. Pur și simplu nu vreau”, spunea Swisher, citată de The Huffington Post, menționând că actualul său contract expiră la sfârșitul anului.