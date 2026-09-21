Președintele Xi, vizită de stat în SUA săptămâna aceasta

Președinții american Donald Trump (s) și chinez Xi Jinping (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele chinez Xi Jinping va efectua o vizită de stat în SUA miercuri și vineri, a confirmat luni Ministerul de Externe chinez, citat de AFP.

'La invitația președintelui SUA, Donald J. Trump, președintele Xi Jinping va efectua o vizită de stat în Statele Unite ale Americii în perioada 23-25 septembrie', menționează MAE chinez într-un comunicat.

Această călătorie era considerată de câteva săptămâni ca fiind practic stabilită, dar nu fusese confirmată de partea chineză, conform unei practici oficiale obișnuite.

Va fi al doilea summit între liderii celor două mari puteri economice mondiale în 2026, după vizita lui Donald Trump la Beijing în luna mai, și a treia întâlnire față în față după revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.

Discuțiile îi vor reuni pe liderii celor două țări angajate într-o concurență acerbă cu impact global și aflate în dezacord pe o multitudine de subiecte: comerț și taxe vamale, inteligența artificială, conflictele cu Iranul și din Ucraina, Taiwan...

Xi și Trump se puseseră de acord asupra unui armistițiu fragil în octombrie 2025, după luni de război comercial marcat de taxe vamale exorbitante și diverse restricții. Acesta a fost întărit în cadrul summitului din luna mai.

Dar un acord durabil rămâne de încheiat. Între timp, exporturile Chinei către SUA au crescut cu 34,4% față de anul trecut în august, potrivit autorităților vamale chineze, citate de AFP. (Agerpres)