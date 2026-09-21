Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune. Percheziții la Ciolpani, Mogoșoaia și Buftea. UPDATE: Ar fi vizată și Cristela Georgescu - VIDEO

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale 2024. Sursa foto: Agerpres

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. A treia persoană vizată ar fi cetăţeanul italian Massimiliano Arena.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, luni dimineaţa, de procurorii DIICOT, în timp de se îndrepta spre un bazin de înot, şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii. În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale. A treia persoană vizată în acest dosar ar fi cetăţeanul italian Massimiliano Arena.

UPDATE 11:25 DIICOT, declarații de presă

Purtătorul de cuvânt al DIICOT a susținut declarații de presă:

"Investigația are un caracter complex. Au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism. Începând cu luna septembrie 2021, 3 persoane, doi români și un italian, au constituit un grup infracțional organizat. Au acționat pe teritoriul României și în Marea Britanie. Rolurile lor au fost distincte, dar complementare. Unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. I-au fost prezentate documente și proceduri. I-au fost indicate conturi. Au urmat mai multe întâlniri. Un milion de euro urma sa fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania electorală a altei persoane. Finanțarea promisă nu a fost obținută, dar acțiunea a continuat. Persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea finanțării de la 6 milioane la 15 milioane. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro. Astăzi au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție. Cele 3 persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și grup infracțional organizat".

UPDATE 11:20 Procurorii DIICOT ar fi găsit aproximativ 5.000 de euro

Potrivit unor surse, în casa lui Călin Georgescu ar fi fost găsiți aproximativ 5.000 mii de euro, în numerar.

UPDATE 10:50 - Bogdan Chirieac: Felul în care începe această anchetă nu mi se pare potrivit

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre ridicarea lui Călin Georgescu de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT).

UPDATE 10:40 Măsuri speciale de securitate la DIICOT

La sediul DIICOT, unde vor fi aduși pentru audieri Călin Georgescu și soția lui, Cristela, au fost montate garduri de protecție și sunt prezente echipaje ale Jandarmeriei, transmite Antena 3 CNN.

UPDATE ora 10:20 - Ion Negoescu, adus la sediul DIICOT

Ion Negoescu a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri, transmite Antena 3 CNN. Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața DIICOT. Aceștia au început să scandeze: ”Călin, nevinovat!”, ”Justiție, nu corupție!”, ”Călin Georgescu, președinte”.

UPDATE ora 10:00 - DIICOT a făcut publice noi imagini de la descinderea mascaților la vila lui Călin Georgescu

UPDATE ora 09:10 - Răzvan Leu, omul de afaceri de la care a pornit dosarul lui Călin Georgescu

Ancheta ar avea la bază o plângere depusă de omul de afaceri buzoian Liviu Răzvan Leu, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis accesul la o finanțare de milioane de euro.

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a fostului prezidențiabil. Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, scrie Antena 3.

În martie 2025, avocata lui Răzvan Leu, Maria Florea, spunea că Georgescu i-a spus clientului său încă din vara anului 2021 despre intențiile sale de a candida la alegerile prezidențiale din 2024, fiind în plin proces de strângere de fonduri pentru campania electorală. Conform omului de afaceri din Buzău, Georgescu i-ar fi propus să investească într-o afacere legată de tranzacția aurului. Pentru a obține o linie de credit de 6 milioane de euro de la o bancă din Elveția, Răzvan Leu ar fi achitat o garanție de 1,1 milioane de euro, bani pe care ar fi trebuit să-i primească înapoi.

Legătura dintre cei doi ar fi început în primăvara-vara anului 2021, atunci când Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu la o mănăstire din Câmpulung Muscel, prin intermediul lui Ion Negoescu. "Și de atunci au început problemele", spunea atunci avocata Maria Florea.

Firma elvețiană Mercando Green Technology AG, interpusă a Rusiei, ce pentru care Georgescu a fost reclamat de Răzvan Leu

La un moment dat, Georgescu ar fi încercat să-l liniștească pe Răzvan Leu, prin transferarea unei sume de 20.000 de dolari de pe numele socrului său către afacerist. Georgescu l-ar fi rugat chiar pe Răzvan Leu să îl mai aștepte cu restituirea banilor până când își anunță public candidatura la alegerile prezidențiale.

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a susținut că Georgescu și preotul Ion Negoescu l-au tras pe sfoară, folosind firma Mercando Green Technology AG, interpusă a Rusiei. Răzvan Leu a plătit cei 1,1 milioane de euro, dar creditul era fictiv, nu a primit nimic.

UPDATE ora 09:05 - Ce spunea Nicușor Dan acum câteva zile despre Călin Georgescu

Reamintim că recent președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre dosarele în care e vizat Călin Georgescu.

„Domnul Călin Georgescu, din informațiile mele publice, pe care le am și eu și le aveți și dumneavoastră, este obiectul unor cercetări, inclusiv al unor dosare care, dacă nu mă înșel, au fost trimise către instanță. Cel mai grav dintre ele mi se pare cel acela al tentativei de răsturnare a ordinii publice, cu acea gruparea Potra și cu toată desfășurarea de forțe, cu arme în portbagaj și toate lucrurile pe care le cunoaștem. Deci eu mă aștept ca toată informația despre această persoană să fie bine cernută de către societatea noastră, ca pe suspiciunile sau acuzele pe care statul român le are să progreseze într-un fel sau altul, dar păstrând prezumția de nevinovăție. Și dincolo de asta, orice om e liber, dacă e politician, să facă campanie, ceea ce dorește domnia sa”, a declarat președintele Nicușor Dan săptămâna trecută.

UPDATE ora 09:00 - Ar putea fi o legătură între dosare?

Ar putea exista o legătură între cele două dosare în care e vizat Călin Georgescu, speculează Euronews.

UPDATE ora 08:50 - Au apărut imagini de la perchezițiile DIICOT

DIICOT a făcut publică o înregistrare cu momentul intrării mascaţilor în vila lui Călin Georgescu din Mogoşoaia, în cadrul unei anchete în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat de înşelăciune.

Pe înregistrare apar mascaţii, care intră în mai multe locaţii, prima fiind a lui Călin Georgescu.

UPDATE ora 08:45 - George Simion, reacție după ce Georgescu a fost ridicat din trafic

George Simion, președintele AUR, a venit cu o reacție după ce Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT.

"Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!", a scris George Simion pe pagina sa Facebook.

UPDATE ora 08:40 - În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu

În dosar ar fi vizată și soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN.

UPDATE ora 08:30 - În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen

În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale, transmite Agerpres.

Potrivit ultimelor informații, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în timp de se îndrepta spre un bazin de înot şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii.

UPDATE ora 08:15 - Precizările DIICOT

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni şi dus acasă, unde anchetatorii efectuează percheziţii într-un dosar de înşelăciune, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Conform surselor, Georgescu a fost ridicat din trafic şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii.

"Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetăţean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste", a transmis luni DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti.

"Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro", precizează DIICOT.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Știrea inițială:

Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus de anchetatori la locuința sa din Mogoșoaia, unde are loc una dintre perchezițiile desfășurate luni.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare luni cinci mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au loc în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Anchetatorii cercetează activitatea unei grupări despre care susțin că ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane, doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Conform DIICOT, membrii grupării ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, în România și în Marea Britanie.

Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine și ar fi susținut că dispun de fonduri importante și că pot facilita obținerea unor finanțări bancare. Pentru obținerea finanțărilor, persoanelor interesate li s-ar fi solicitat depunerea unor garanții financiare.

Într-unul dintre cazurile investigate, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru această finanțare, persoana respectivă ar fi transferat peste un milion de euro cu titlu de garanție. Ulterior, sub pretextul majorării finanțării până la 15 milioane de euro, i-ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro.

Potrivit procurorilor, prejudiciul produs în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.