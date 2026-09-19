Iranul ratează un potențial major din cauza sistemului politic, în timp ce China exploatează un fapt istoric. Bogdan Bucur, explicații despre miza din Orient

Două femei din Iran trec pe lângă un graffiti pe care scrie în persană: „Avem o răfuială de sânge cu SUA”. Sursa foto: Agerpres

Sociologul Bogdan Bucur afirmă că actualul sistem politic din Iran este un mare obstacol, în calea renașterii acestei țări. În comparație, China își valorifică miza istorică.

Bogdan Bucur, sociolog și lector universitar la SNSPA, a afirmat la dezbaterea DC News: China, Rusia și noua miză a istoriei, moderată de Val Vâlcu, că China are șansa de a renaște ca mare civilizație și putere mondială. Sociologul a comparat situația Chinei cu cea a Iranului, o altă civilizație milenară cu un potențial uriaș, însă care, în opinia sa, este limitată de actualul sistem politic iranian.

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"China are probabil șansa să fie prima civilizație a antichității, care renaște. Aceasta este marea miză a Chinei. Are continuitate statală. Iar dacă ne gândim bine, este o discuție pasionantă în absolut. Și se întâmplă sub ochii noștri, în sensul în care, pe același teritoriu, cât de cât pe același teritoriu, ca și la noi, discuția cu Dacia, avem o populație care are continuitate, care renaște ca mare putere și ca mare civilizație în contemporaneitate.

Întrebarea este dacă mai există vreo altă țară precum China. S-ar pune discuția despre civilizația europeană, dar atenție, Italia renașterii nu a fost mare putere ca stat, știm că erau compusă din mai multe state. Prin urmare, China este într-o competiție, așa într-o stratosferă a istoriei lumii, aproape cu ea însăși. Ar mai avea o șansă, pe care și Ceaușescu a imitat-o, vorbim despre Iran. Dar Iranul se zbate într-o teocrație, care nu știm unde duce, poate ei știu, însă Iranul ar putea să renască, dacă ar avea o guvernare, care să îi ducă acolo unde le este locul", a zis Bogdan Bucur.

Iranul ratează șansa de a renaște, dar China o exploatează

"Potențialul Iranului este uriaș, mai ales că are o populație tânără aproape de neimaginat, pentru bătrâna Europă, chiar și pentru China. Vârsta medie în Iran este undeva 34,5 ani în 2026 plus că sunt foarte bine educați. Populația iraniană are o cotă de studii universitare, cred chiar peste cea europeană. Noi suntem undeva la 30% și ceva, ca medie cu studii universitare. Irlanda conduce cu aproape 50%, dar Iranul este peste noi.

O astfel de populație foarte bine educată, sub aspectul studiilor terțiere, știu că nu pare, dar este, cu 4-5 universități iraninene, care sunt în topul Shanghai. Da, este Iranul cu teocrație, iar noi care avem democrație europeană, nu avem niciuna. Pe scurt, din punct de vedere politic și economic, Iranul ratează această șansă de a renaște, dar China o exploatează", a mai spus Bogdan Bucur, sociolog și lector universitar la SNSPA.