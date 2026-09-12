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Kimberly Petrache, modelul de 13 ani cu numeroase trofee, vine la Mi-Th Influencer

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
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kimberly petrache

Duminică, 13 septembrie, de la ora 11:00, Mirela Vescan și Thea Haimovitz revin cu o nouă ediție Mi-th Influencer.

Invitata acestei săptămâni este Kimberly Petrache, model. La doar 13 ani, adolescenta demonstrează că pasiunea, ambiția și determinarea nu țin cont de vârstă. Născută în zodia Vărsător, Kimberly a participat la numeroase competiții în urma cărora a câștigat o mulțime de trofee.

Video:

Principalele subiecte de discuție: 

La ce competiții a participat și ce premii a câștigat

Ce înseamnă performanţa la Palatul Copiilor 

Unde se vede pe viitor Kimberly Petrache

Cum a trecut peste momentele stânjenitoare

Acestea şi multe altele le puteţi afla la Mi-Th Influencer. 

Emisiunea se transmite pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube, duminică, 13 septembrie, de la ora 11:00. 

Rămâneţi alături de noi! 

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