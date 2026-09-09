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Mai e vreun candidat? Azi la Cultura pentru toți/ VIDEO

Autor: Irina Constantin
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Cultura pentru toți revine astăzi cu un nou sezon.

Miercuri, 9 septembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și  criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre „Mai e vreun candidat?”, o piesă de Ada Milea, care se joacă la Teatrul Național București. 

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

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