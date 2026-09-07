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Educația și noul an școlar, între provocări și schimbare. Prof. Bogdan Cristescu, la DC EDU

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Wavebreak Media

Prof. Bogdan Cristescu vine la DC EDU, unde va aborda principalele provocări ale Educației, odată cu începutul noului an școlar.

Invitatul ediției DC Edu este prof. Bogdan Cristescu, director general al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Acesta va aborda, în dialog cu prof. univ. dr. Sorin Ivan, cele mai importante provocări și schimbări din educația românească:

  • Noul an școlar: noutăți și provocări
  • Problema manualelor
  • Evaluarea standardizată: abordare și așteptări 
  • Rolul profesorului în educația de azi. Schimbări necesare
  • Analfabetismul funcțional – ce trebuie făcut?
  • CNCE: activități, proiecte și priorități
  • Ce se pregătește Educației?
  • Implicarea AI în procesul educațional

 

Emisiunea va fi transmisă luni, 7 septembrie, de la ora 20:00, pe DCNews și DCNews TV, atât pe Facebook, cât și pe Youtube. 

Rămâneți alături de noi!

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DC EDU
an scolar 2026 2027
Bogdan Cristescu
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