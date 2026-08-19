Bursele sociale pentru elevi, tăiate de Guvernul Bolojan. Reacție dură a părinților: „Vulnerabilitatea familiilor nu intră în vacanță”

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Președintele Federației Naționale a Părinților critică propunerea Guvernului de eliminare a burselor sociale în perioada vacanțelor și avertizează asupra impactului asupra familiilor vulnerabile.

Conform proiectului pus în dezbatere publică pe 17 august, elevii ar urma să primească bursele sociale doar în lunile în care se desfășoară cursurile, ceea ce ar însemna eliminarea plății acestora pe durata vacanțelor. Măsura vizează elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.

Totuși, potrivit avocatului Toni Neacșu, o politică publică nu poate fi schimbată de un Guvern demis, deoarece e vorba de o politică nouă, după cum se precizează în art 37 din Codul Administrativ.

DC News l-a contactat pe Cătălin Viorel Nan, președintele Federației Naționale a Părinților - Edupart, pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la această măsură.

Întrebat ce părere are despre această propunere, Cătălin Viorel Nan a răspuns că este una greșită, deoarece nevoile familiilor vulnerabile nu dispar în perioada vacanțelor.

Acesta a explicat că bursa socială reprezintă un sprijin pentru copiii aflați în situații dificile, iar lunile de vacanță nu înseamnă cheltuieli mai mici, ci dimpotrivă.

Potrivit acestuia, Guvernul ar trebui să caute alte soluții, nu să elimine acest sprijin.

„Este o propunere profund greșită și imorală pentru că vulnerabilitatea familiilor nu intră în vacanță odată cu școala.

Noi trebuie să facem o distincție foarte clară: bursa socială nu este un premiu pentru prezența la cursuri, ca celelalte burse, ci este un instrument de protecție a copilului aflat într-o situație vulnerabilă.

Mai mult, în special în luna august, când toți copiii sunt în vacanță, familiile încep deja pregătirea noului an școlar - rechizite, ghiozdane, încălțăminte, haine sau alte cheltuieli - pentru a reveni copilul la școală.

Exact în această perioadă există state europene care acordă suplimentar ajutoare, nu ca la noi, să se taie la începutul anului școlar.

Este o problemă cu care noi nu suntem de acord. Dacă problema Guvernului este una bugetară sau există o preocupare ca banii să nu fie folosiți exclusiv în interesul copilului, atunci să vină cu soluții mult mai bune decât eliminarea sprijinului”, a spus Cătălin Viorel Nan.

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„Măsura va genera ulterior costuri sociale mult mai mari”

Cătălin Viorel Nan a spus că tăierea burselor sociale în perioada vacanțelor va afecta familiile vulnerabile care vor avea venituri mai mici chiar înainte de începerea noului an școlar.

Potrivit acestuia, pentru familiile cu mai mulți copii, tăierea burselor ar însemna o pierdere importantă care nu ar face altceva decât să accentueze diferențele dintre elevii vulnerabili și ceilalți.

Președintele Federației Naționale a Părinților a avertizat că o astfel de măsură ar genera costuri sociale foarte mari.

„Copiii din aceste medii defavorizate deja au probleme foarte mari.

Dacă statul vrea să facă economii trebuie să analizeze foarte atent unde le face. Economiile acestea, realizate prin retragerea sprijinului de la copiii mai vulnerabili, pot genera ulterior costuri sociale mult mai mari. De aceea impactul este mult mai mare decât pare inițial.

Vorbim despre trei efecte. În primul rând, scade venitul disponibil familiei exact când apar costurile pentru școală. Apoi, pentru familiile cu doi-trei copii, sau poate chiar mai mulți, tăierea se cumulează și devine o sumă semnificativă lipsă în bugetul lunar și există riscul ca părintele să amâne aceste cheltuieli, ceea ce poate accentua diferențele dintre elevii vulnerabili și ceilalți în prima zi de școală. Sunt probleme foarte grave.

Eu știu că poate, pentru unii, 300 de lei sunt bani de buzunar sau pentru o ieșire în București la o cafea, dar pentru foarte multe familii înseamnă ghiozdanul, încălțămintea și rechizitele cu care copilul începe școala.

Noi o să susținem să nu se întâmple așa ceva”, a spus Cătălin Viorel Nan.

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Bursele sociale, pe agenda discuțiilor cu ministrul Educației

Cătălin Viorel Nan a anunțat că vineri va avea o întâlnire cu ministrul Educației, unde va discuta și despre situația burselor sociale.

Acesta a explicat că Federația Națională a Părinților are statut de invitat permanent în mai multe instituții și comisii din domeniul educației, dar că în ultimii ani opiniile părinților, elevilor și sindicatelor au fost ascultate prea puțin.

„Vineri o să avem o întâlnire cu ministrul Educației. Pe lângă alte probleme pe care le avem în sistem, o să o punem și pe aceasta pe masă să vedem ce se întâmplă.

Pentru că suntem cea mai mare și, cumva, singura federație națională cu 44 de filiale, noi avem statut de invitat permanent în Senat, în Camera Deputaților, în Comisiile de învățământ și la Ministerul Educației, în Comisia de dialog social, în ARACIP, în CNFIP.

Ne spunem punctele de vedere de fiecare dată. Din păcate, în ultimii ani, punctele de vedere ale actorilor sociali - sindicate, părinți, elevi - nu prea au fost ascultate. A primat bugetul și sabia prin care se taie, și cam atât. Dar noi nu ne lăsăm pentru că, până la urmă, reprezentăm peste un milion de părinți care își pun speranțele în mesajele noastre”, a spus Cătălin Viorel Nan în exclusivitate pentru DC News.