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Corneliu Ștefan, la deschiderea noului an școlar: Școlile din județ beneficiază de condiții bune de studiu

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Stefan
Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Corneliu Ștefa, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, s-a aflat, luni, la deschiderea noului an școlar.

"Am participat la deschiderea noului an școlar la Școala Gimnazială „Radu cel Mare” din Găești, unde învață peste 900 de copii.

Am fost alături de elevi, părinți și profesori și la școlile din Petrești și Șelaru, precum și la redeschiderea Grădiniței Dobra, după finalizarea lucrărilor de reabilitare la toate cele trei unități de învățământ.

Copiii au revenit în săli de clasă pregătite pentru orele de curs și pentru activitățile care îi ajută să învețe și să se dezvolte. Mă bucur să văd că, prin proiectul Consiliului Județean Dâmbovița, școlile din județ beneficiază de condiții bune de studiu, dotări moderne și echipamente digitale.

Le doresc tuturor mult succes și să descopere, în fiecare zi, lucruri noi care să le fie de folos în viitor!", a fost mesajul liderului PSD Dâmbovița.

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