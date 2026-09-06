Noutăţi pentru elevii care încep luni, 7 septembrie, clasa a IX-a. Mihai Dimian, ministrul Educaţiei, explicaţii despre Bacalaureat 2030 şi manualele şcolare

Liceeni - FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Anna Tolipova

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a venit cu explicaţii pentru elevii care încep luni, 7 septembrie, clasa a IX-a. Pentru aceştia, noul an şcolar vine cu noutăţi.

Ministrul spune că elevii care intră acum în clasa a IX-a sunt prima generaţie care va începe liceul pe baza noilor programe şcolare.

"CLASA A IX-A – UN NOU ÎNCEPUT

Elevii care intră în aceste zile în clasa a IX-a sunt prima generație care începe liceul pe baza noului plan-cadru și a noilor programe școlare. Programele dau conținut noii arhitecturi curriculare a liceului.

La momentul preluării mandatului erau aprobate 92 de programe școlare pentru noul curriculum liceal. În cele șase luni care au urmat, printr-un efort susținut al colegilor implicați, au fost finalizate și aprobate alte 691 de programe școlare noi, pentru toate clasele din învățământul liceal.

691 de programe finalizate și aprobate în șase luni nu reprezintă doar un număr foarte mare în raport cu ceea ce s-a realizat în România în ultimele decenii. În spatele lor sunt mii de profesori implicați și foarte multe ore de muncă pentru ca noul curriculum liceal să poată ajunge la clasă.

Mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la acest efort uriaș!

Nu sunt perfecte și nici nu pretind că sunt. Un curriculum nu trebuie privit ca un document încremenit pentru următorii zece sau douăzeci de ani. Aplicarea lui la clasă ne va arăta ce funcționează bine și unde sunt necesare ajustări.

Majoritatea programelor pentru clasa a IX-a au fost publicate încă de la finalul anului 2025, tocmai pentru a le oferi profesorilor timpul necesar să le studieze și să pregătească începutul noului an școlar din septembrie 2026.

Puteam să ne oprim aici.

Nu am făcut-o. În această vară am încercat să pregătim și materiale suplimentare pentru a sprijini profesorii în aplicarea noului curriculum, utilizând inclusiv instrumente de lucru bazate pe inteligența artificială, sub coordonarea și validarea colegilor implicați. Scrisoarea metodică, reperele metodologice și „Organizare cu sens” vor fi transmise, începând de luni, către licee", a scris Mihai Dimian pe Facebook.

Noi reguli la Bacalaureat

Pentru elevii de clasa a IX-a, regulile examenului de Bacalaureat pe care îl vor susţine peste patru ani sunt deja ştiute. Regulile nu se vor mai schimba pe parcurs, anunţă Mihai Dimian.

"BACALAUREAT 2030 – REGULILE CUNOSCUTE DE LA ÎNCEPUTUL CLASEI A IX-A

Am considerat la fel de important ca elevii care încep acum liceul să știe de la început cum îl vor încheia.

Poate părea un lucru firesc. Și chiar ar trebui să fie.

Din păcate, ne-am obișnuit prea mult timp cu anormalitatea de a schimba sau de a clarifica regulile pe parcurs, uneori chiar în ultimul an. Discuția actuală despre concursul separat de admitere la liceu ne oferă chiar un astfel de exemplu.

Pentru generația care intră acum în clasa a IX-a și care va susține noul Bacalaureat în 2030, am pregătit și publicat încă din acest an cadrul noului examen, inclusiv programele de examen, corelate cu noul curriculum liceal.

Nu am așteptat anul 2029 pentru a le spune elevilor cum va arăta Bacalaureatul din 2030.

Am încercat astfel să oferim predictibilitate. Nu o prezint ca pe o performanță, pentru că nu ar trebui să fie. Predictibilitatea trebuie să fie normalitatea într-un sistem de educație. Elevii trebuie să știe, atunci când pornesc la drum, care sunt regulile și ce îi așteaptă la capătul lui.

Sper să ne obișnuim cu această normalitate.

Mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la ea!", a mai explicat ministrul

Ce se întâmplă cu manualele pentru clasa a IX-a

Ministrul interimar al Educaţiei a estimat că manualele digitale vor ajunge în licee după jumătatea lunii septembrie, în timp ce manualele tipărite vor ajunge la elevi în a doua parte a lunii octombrie. Asta înseamnă că, până atunci, elevii vor recapitula informaţiile din şcoala generală, dar vor putea fi folosite şi manualele existente deja în licee.

"ȘI MANUALELE PENTRU CLASA A IX-A?

Este întrebarea firească. Și merită un răspuns bazat pe date.

O procedură de achiziție pentru manuale noi (nu retipăriri!), în cazul de față pentru 113 loturi, durează în mod obișnuit între 7 și 10 luni. Nu pentru că în acest interval „nu se întâmplă nimic”, ci pentru că există mai multe etape succesive care nu pot fi eliminate: procedura de licitație publică, elaborarea proiectelor de manuale de către edituri și evaluarea acestora de către cadre didactice.

În cazul nostru, aproximativ 2–3 luni sunt necesare editurilor pentru elaborarea proiectelor de manuale și documentației aferente, iar evaluarea de către comisie include aproximativ două manuale pe săptămână. Pentru loturile la care au fost depuse 10–11 proiecte, numai evaluarea a necesitat aproximativ două luni.

Prin efortul Ministerului, ANAP, editurilor și evaluatorilor am încercat să comprimăm cât mai mult aceste termene și să ne apropiem de limita inferioară de 7 luni.

Care este calendarul concret?

Din prima zi de activitate la Minister, în urmă cu șase luni, am analizat situația manualelor pentru clasa a IX-a.

În luna martie a fost finalizată în regim de urgență documentația de achiziție pentru cele 113 loturi.

Pe 27 martie 2026 a fost publicată Legea bugetului de stat, fiind astfel asigurată sursa bugetară necesară achiziției.

Imediat, documentația a fost transmisă Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru verificare, iar pe 10 aprilie 2026 procedura a fost publicată în SICAP.

Termenul pentru depunerea proiectelor de manuale și a documentației de către edituri a fost 9 iunie 2026. Precizez că au existat diverse nemulțumiri din partea unor edituri privind timpul prea scurt acordat pentru elaborarea noilor manuale.

De la mijlocul lunii iunie până la mijlocul lunii august au fost evaluate proiectele depuse și documentațiile aferente. Pentru scurtarea acestui termen, cadrele didactice din unele comisii de evaluare au depus un efort considerabil într-o perioadă în care, în mod normal, ar fi fost în concediu. Le mulțumesc!

În prezent suntem în etapele finale de avizare ANAP: tehnică, financiară, DUAE și avizarea finală a procedurii.

Doamna Președinta a ANAP m-a asigurat că și aceste etape sunt tratate cu celeritate. Există astfel posibilitatea finalizării procedurii la mijlocul lunii septembrie și, dacă nu sunt depuse contestații, a încheierii contractelor de achiziție.

În acest scenariu estimăm că manualele digitale vor putea ajunge la licee în a doua parte a lunii septembrie, iar cele tipărite în a doua parte a lunii octombrie.

Pentru loturile care vor fi contestate va trebui, evident, așteptată soluționarea contestațiilor.

CUM NE ADAPTĂM PÂNĂ ATUNCI?

Nu ne aflăm într-o situație ideală, dar vom trece cu bine și peste această nouă provocare încercând să ne adaptăm treptat.

În primele săptămâni ale clasei a IX-a, profesorii realizează, în mod obișnuit, recapitularea principalelor cunoștințe dobândite în gimnaziu și evaluarea nivelului inițial al elevilor.

De asemenea, o parte dintre temele noului curriculum se regăseau și în programa anterioară, astfel încât pot fi utilizate temporar și manualele existente în licee.

Profesorii și elevii pot utiliza, de asemenea, resurse educaționale accesibile în format digital.

În plus, începând de luni, vom transmite materialele suport pregătite pentru implementarea noului curriculum: scrisoarea metodică, reperele metodologice și „Organizare cu sens”.

ȘI, ÎN FINAL, UN GÂND PENTRU CEI CARE ÎNCEP LUNI CLASA A IX-A

Dincolo de planuri-cadru, programe școlare, manuale, proceduri și calendare, luni începe o etapă foarte frumoasă a vieții voastre. În anii de liceu veți descoperi multe lucruri despre lume și despre voi, precum și un drum pe care ați dori să-l parcurgeți în această viață. Vă doresc să aveți curajul de a visa și puterea de a transforma aceste visuri în realitate. Nu folosiți acești ani doar pentru a aduna note, ci pentru a deveni mai buni și mai bine pregătiți pentru lumea care vă așteaptă. Mult succes în noul an școlar!", a completat Mihai Dimian.