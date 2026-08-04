Noutățile de la Universitatea din București. Premiera anunțată în direct. ”E un breaking news”

Universitatea din București vine cu noutăți spectaculoase, anunțate în exclusivitate la DC News.

Universitatea din București pregătește unul dintre cele mai ample proiecte din istoria sa. Noutățile au fost anunțate în premieră de rectorul instituției, prof. univ. dr. Marian Preda, în cadrul emisiunii DC Edu, realizată de Sorin Ivan.

Patru elemente distincte

"Cumva toate sunt vechi și nouă toate, cum a zis Eminescu. Ce încercăm noi este să creăm un spațiu cât mai bun, cât mai modern, în universitate. De curând, de exemplu, am încheiat un concurs de soluții, unul internațional, de arhitectură pentru amenajarea Casei Universitarilor din București. Este un monument minunat. Este vorba în special de Grădina Casei Universitarilor în care sunt 4 elemente distincte. Restaurantul care va fi deschis spre comunitate. Va fi un restaurant modernizat, dar care va fi încadrat în peisaj. Apoi vor fi Serele Vechi și Serele Noi. Ele vor avea o dublă funcționalitate, mai exact de expoziție și de organizare de evenimente. Al treilea, un hub de inovare în care grupurile de tineri să incubeze afaceri, iar Universitatea să-i ajute să aibă un spațiu, un mediu foarte plăcut pentru asta. Al patrulea element va fi Grădina Casei Universitarilor, pe care o deschidem un pic spre comunitate, în sensul că atunci când se vor organiza evenimente în zonă, cu Parcul Ioanid, și cu Grădina Icoanei, să putem să lăsăm intrarea liberă.

"Putem să îi dăm cu breaking news cu siguranță"

A fost un concurs internațional de soluții, cu un juriu format din arhitecți români de mare prestigiu, dar și arhitecți străini. Am fost și eu în juriu. Sper ca la 1 octombrie să se intre în clădirea renovată a Facultății de Istorie din clădirea centrală. E primul tronson dintre cele cinci care e gata în proporție de 99%. Sperăm ca la începutul lui septembrie să putem face recepția. Acum, în câteva zile, la sfârșitul săptămânii, în weekendul următor, pe data de 8, vă anunț în premieră la nivel public că vom urca pe clădire Vulturul Regal, care este uriaș, și este refăcut pentru prima dată de la bombardamentele din 1942-1944. Putem să îi dăm cu breaking news cu siguranță. Este pregătit. S-au obținut aprobările, dar foarte greu pentru că e foarte mare. Se va devia un pic circulația. Se va bloca o bandă din carosabil și vor fi autobuze sâmbătă spre duminică, când nu e atât de mare circulația. O să anunțăm și presa printr-un comunicat, dar cu o zi sau două înainte pentru a fi siguri că nu intervine nimic. Deci, o să avem vulturul și grifonii puși înapoi pe clădire. Tronsonul va fi renovat. Se lucrează de un an de zile la Matematică, în tronsonul alăturat. Pe rând, Palatul Universității din București, în următorii 4-5 ani va fi complet renovat", a explicat rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda.

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Admitere 2026. La ce folosește noua facultate din Universitatea din București

Noutățile nu se rezumă numai la renovări și simbolistică. Universitatea din București înregistrează un an foarte bun la admitere. Peste 14.000 de candidați și-au confirmat deja locul la programele de licență și master, cu aproximativ 1.300 mai mulți decât în aceeași etapă a anului trecut. În emisiunea DCEdu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DCNews și DCNewsTV, rectorul Marian Preda a vorbit despre facultățile care au atras cei mai mulți candidați, dar și despre noua Facultate de Studii Interdisciplinare, creată pentru a răspunde cerințelor unei piețe a muncii aflate în continuă schimbare.

”Noi avem acum cam 8.400 - 8.500 de studenți la licență pe limba română și câteva sute, deja, înmatriculați, studenți străini- și o să avem mai mulți după sesiunea din toamnă, la ei fiind procesul mai lung. Avem cam 5.500 - 5.600 deja la master, confirmați. Vorbesc numai de confirmări, pentru că unii au două, trei, chiar și patru opțiuni. Confirmările sunt deja cu aproximativ 1.300 mai multe decât anul trecut, per total, la licentă și master. Avem peste 14.000 de studenți care au confirmat deja și, după sesiunea de toamnă, e posibil să mai creștem cam cu 1.500” a spus prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, în emisiunea DCEdu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, la DCNews și DCNewsTV.

Admitere 2026. Cele mai căutate facultăți. Paradoxul de la Drept

În ceea ce privește preferințele studenților, rectorul Marian Preda spune: ”Cererile nu se schimbă chiar atât de mult de la un an la altul. La Drept, paradoxal, deși aveam o cerere foarte mare, anul acesta s-au înscris și au confirmat cu 150 de studenți mai mult decât anul trecut. La Sociologie avem o creștere semnificativă - și datorită resurselor umane. M-a bucurat foarte mult să văd creșteri la Știință, la Chimie! Avem 190 de studenți care au confirmat la licență la Chimie. Minunat! La Fizică avem o creștere semnificativă. La Psihologie, în continuare sunt foarte mulți”.

”Ce ieși de acolo?”. Dezvăluiri din noua facultate a Universității din București

”Drept urmare, aproape că n-au fost căderi” subliniază rectorul. Marian Preda a mai vorbit despre o facultate nouă, ”de Studii Interdisciplinare”. Prof. univ. dr. Sorin Ivan a recunoscut că au fost multe discuții, în mediul academic, pe marginea acestei facultăți: ”La ce folosește? Ce ieși de acolo?”. Rectorul Marian Preda a venit cu exemple: ”Științe cognitive - ele înseamnă psihologie, dar și filosofie lingvistică, biologie, fiind vorba despre creier. La Robotică, ai software, hardware, precum și mecanică, fizică, dar și lingvistică computațională”. Scopul a fost o ”Elveție a științelor”. Rectorul a continuat cu exemple: ”Avem acum programe care merg spre zona de nutriție, stil de viață sănătos. Acolo ai și biologie, și sociologie, sociologia corpului, psihologie, chestiuni legate de chimie. Cu toate acestea, aduse împreună, obținem un program promițător”.

De la Drept și Psihologie până la Chimie, Fizică și noile programe interdisciplinare, admiterea din 2026 arată o diversificare a intereselor viitorilor studenți. Pentru conducerea Universității din București, această evoluție reflectă adaptarea ofertei educaționale la cerințele unei societăți și ale unei piețe a muncii aflate într-o continuă transformare.

Absolvenții Universității din București, cel mai bine plătiți angajați din România

Conform celor mai recente date corelate între REVISAL și Registrul Matricol Unic (RMU) existente în sistemul de monitorizare a angajabilității absolvenților de învățământ superior (https://angajabilitate.uefiscdi.ro), absolvenții Universității din București au cele mai mari salarii din România, comparativ cu absolvenții celorlalte universități comprehensive românești. Concret, absolvenții UB obțin, la 5 ani de la absolvirea studiilor, un salariu mediu de aproximativ 5.600 de lei.

Mai mult decât atât, în domenii precum Informatică sau Drept, salariile medii obținute de absolvenții Universității din București se ridică la 17.692 de lei și, respectiv, 7.400 de lei. Totodată, Universitatea din București își menține, și anul acesta, poziția de lider printre instituțiile de învățământ superior comprehensiv din România în ceea ce privește gradul de angajabilitate al absolvenților. Astfel, rezultatele clasamentului QS World University Rankings – Sustainability 2023, care poziționează Universitatea din București pe primul loc la nivel național în subdomeniul „Employability & Opportunities”, vin să reconfirme prestigiul de care se bucură Universitatea din București în rândul angajatorilor, aceasta situându-se printre primele 200 de universități din lume în ceea ce privește performanțele obținute de absolvenți. Pentru indicatorul „Alumni Outcomes”, Universitatea din București ocupa, în clasamentul QS Graduate Employability Rankings 2022, locul 191 la nivel mondial.

Universitatea din București este singura universitate românească prezentă în topul realizat de Quacuarelly Symonds – Graduate Employability Rankings 2022, cel mai cunoscut ranking global al universităților în funcție de rezultatele și angajabilitatea absolvenților. În ceea ce privește clasamentul QS – Sustainability 2023, Universitatea din București se situează pe prima poziție la nivel național și în subdomeniile Impact of Education și Sustainable Research.

„Dată fiind multitudinea topurilor și clasificărilor internaționale, uneori relevante, alteori inconsistente, universitățile au din ce în ce mai mult nevoie de criterii valabile și obiective în ceea ce privește procesul de învățare și activitatea academică. Un astfel de criteriu relevant este calitatea absolvenților, de cele mai multe ori măsurabilă în angajabilitatea și nivelul de competitivitate și de salarizare al absolvenților. Piața muncii, fie că ne referim la companii private, fie la zona nonprofit, la cercetători și profesori sau la practicieni de orice fel, este locul competiției impersonale în care sunt angajați și sunt plătiți corespunzător cei mai buni și mai eficienți absolvenți. Din perspectiva noastră, comparația pe domenii a angajabilității și salariilor este singurul clasament ce nu poate fi contestat pentru că măsoară rezultate și nu mijloace”, a remarcat prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București.

Informatica, Dreptul, Psihologia și Științele Educației, catedrele cu cele mai mari salarii

Conform datelor corelate între REVISAL și Registrul Matricol Unic (RMU) existente în sistemul de monitorizare a angajabilității absolvenților de învățământ superior (https://angajabilitate.uefiscdi.ro), dezvoltat pe baza Chestionarului Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS), Universitatea din București are cel mai bine plătiți absolvenți dintre universitățile comprehensive, cu un salariu mediu de aproximativ 5.600 de lei – mai exact 5.595,5 lei, la 5 ani de la absolvirea studiilor. În topul salariilor obținute de absolvenți, Universitatea din București este urmată de Universitatea de Vest din Timișoara și de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Sistemul de monitorizare a angajabilității absolvenților de învățământ superior (https://angajabilitate.uefiscdi.ro) este gestionat de UEFISCDI.

Dacă la nivelul tuturor domeniilor școlarizate, salariul mediu obținut de absolvenții Universității din București este de aproximativ 5.600 de lei, absolvenții Facultății de Matematică și Informatică au, în medie, un salariu de 17.692 de lei. Salariul maxim înregistrat în Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior de absolvenții Facultății de Matematică și Informatică a UB este de 33.171 de lei.

CITEȘTE TOATĂ ȘTIREA AICI: Absolvenții Universității din București, cel mai bine plătiți angajați din România

