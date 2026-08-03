Aparatul din casă care îți poate dubla factura la curent fără să-ți dai seama. Vezi dacă ai și alți hoți de energie în casă

factură energie

Pentru că se tot vorbește despre economisirea energiei în contextul alertei naționale, ne-am gândit să vă spunem care sunt consumatorii de energie de care nu știați.

Într-un interviu mai vechi, l-am întrebat pe Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, dacă are câteva sfaturi utile pentru consumatorii de energie pentru a reduce risipa și costurile. Nu era contextul actual, era pur și simplu la modul general.

„Ce să facem cu energia, să o respectăm mai mult?", a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Energia este un produs pe care îl simțim atunci când nu îl avem. Ce fac eu și ce îi învăț și pe copiii mei, în primul rând, este să fie foarte atenți la micile detalii care țin de energie: să fim siguri că după ce am încărcat telefonul scoatem încărcătorul din priză, să fim siguri că oprim un aparat care stă în stand by deși nu este cazul, că stingem lumina atunci când nu mai stăm într-o cameră și nu o lăsăm aprinsă.

Pe de altă parte, îi învăț pe copiii mei să fie întotdeauna atenți, să citească eticheta, să fie atenți ce energie consumă un aparat, dacă într-adevăr ne trebuie acel aparat care consumă o cantitate mare de energie sau putem alege un model mult mai eficient energetic pentru că această energie, acum, ne bucurăm că o putem pune în folosul nostru din surse regenerabile - solare și eoliene - însă în spate există un întreg proces, și am văzut de-a lungul timpului că uneori acest proces nu este infailibil și poate să vină cu costuri foarte mari.

Dacă noi respectăm aceste principii, în care suntem atenți cu această resursă pe care o avem, putem să o punem la muncă în folosul nostru în condiții avantajoase”, a spus Ionuț Polexe pentru DC News.

Evident că nu de la încărcătorul scos din priză facem economisire de energie, dar sunt niște principii care ne ajută să fim mai „prietenoși” cu energia.

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Ce se întâmplă în alte țări

„În alte țări există meserii prin care oameni specializați vin și îți fac o vizită acasă, se uită la ceea ce consumi, la ce tip de aparate și pot să-ți spună: „Uite, ai un aparat de aer condiționat care consumă mai multă energie decât este cazul pentru că are 5 ani vechime și dacă îl schimbi, poți să reduci o parte din consum”, sau „Ai o mașină de spălat veche. O ai de 5 ani, între timp tehnologia a avansat, clasele energetice au evoluat odată cu avansul tehnologiei și atunci poți face și acest gen de schimbare".

În țările vestice acest lucru a devenit deja o cultură pentru că este foarte la îndemână și se mută discuția de pe preț, prețul mereu va fi variabil și diferă în funcție de cât costă energia să o cumperi sau să o produci, se mută către ceea ce este în controlul tău ca și client”, a mai zis Ionuț Polexe.

Ai hoți de energie în casă? Uită-te acum pe factură! Cum se pot dubla costurile fără să-ți dai seama



Ai hoți de energie în casă? Dacă da, poate a venit timpul să scapi de ei. Astăzi, orice economie contează.

Un frigider vechi poate deveni un adevărat „hoț de energie”, chiar dacă funcționează aparent fără probleme. Odată cu creșterea prețurilor la electricitate, diferențele de consum au devenit mult mai vizibile în facturi. Ionuț Polexe spune că, analizând consumul unui frigider de 15 ani, a constatat că acesta consuma foarte mult, iar înlocuirea lui cu un model nou va amortiza costul achiziției în doar câteva luni, datorită economiilor la energie. Potrivit acestuia, electrocasnicele din noua generație sunt mult mai eficiente energetic și pot aduce economii de aproximativ 800-1.000 de lei pe durata lor de viață. În plus, acestea includ funcții inteligente, precum avertizarea când ușa frigiderului rămâne deschisă sau tehnologii care păstrează alimentele proaspete mai mult timp. Schimbarea unui frigider foarte vechi nu înseamnă consumerism, ci o investiție care poate reduce semnificativ factura lunară la energie.

„Vreau să facem o știre din următoarea întrebare pentru bunica mea. Poate nu își dă seama când ar trebui să schimbe frigiderul, pentru că el merge, dar are 20 de ani și consumul la energie e foarte mare. Dă-ne un sfat: Când ar trebui să schimbăm un frigider care aparent funcționează bine?”, l-am întrebat.

„Aici este marea paradigmă a acestei perioade. Un frigider poate să aibă o vechime de șapte ani. Bunica mea are un frigider care are 15 ani vechime. În momentul în care însă m-am uitat în factură – pentru că ea se uită la televizor, mai citește o carte, nu are un consum energetic foarte mare – totuși, factura a devenit mare.

Acest lucru a devenit mult mai vizibil după ridicarea plafonării prețurilor. Atunci am observat că factura a crescut ca valoare, dar m-am uitat și la consum, pentru că este important să înțelegem dacă avem anumiți „hoți de energie” în casă. Uitându-mă la consumul bunicii, am văzut că frigiderul consuma extraordinar de mult. El este perfect funcțional, însă am făcut un calcul și, cu un frigider nou pe care l-am luat pentru bunica, ne amortizăm costul facturii în câteva luni.

Actuala generație de electrocasnice are două caracteristici extrem de importante.Prima, care o vizează direct pe bunica, este eficiența energetică. Sunt calcule făcute de producători care arată că un electrocasnic nou, pe durata lui de viață – recomandată de producător la 5-6 ani – economisește între 800 și 1.000 de lei la plata energiei. Ceea ce este foarte mult.



A doua caracteristică este faptul că aceste electrocasnice sunt inteligente. Au suficientă tehnologie care să ne ajute, să ne ușureze consumul și să contribuie la un stil de viață mai sănătos. Există, de exemplu, frigidere care, atunci când ții ușa deschisă, știu să separe fluxurile de aer astfel încât zona de legume să păstreze un flux constant și proaspăt. Au chiar lumini care replică lumina naturală, pentru a păstra prospețimea alimentelor.

Tehnologia a evoluat atât de mult, iar producția la scară mare ajută la menținerea prețurilor sub control”, a zis Ionuț Polexe la DC News.

„Sau, simplu, frigiderul te anunță dacă ai ținut prea mult ușa deschisă. Pentru bunica, aceasta este o funcționalitate foarte utilă. Nu este vorba despre consumerism, ci despre o economie făcută lunar. Poate nu îți dai seama imediat, dar aceste economii pot contribui la coșul zilnic de cumpărături”, a mai zis Ionuț Polexe.

Ilie Bolojan: Autorităţile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară

Autorităţile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară şi există proceduri gestionate de Transelectrica şi care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcţionarea sistemului, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, premierul interimar Bolojan.

„Autorităţile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară. Este o primă dovadă de responsabilitate. În al 2-lea rând, există proceduri în astfel de situaţii, care sunt gestionate de compania Transelectrica, şi aceste proceduri vor fi puse în practică în aşa fel încât să asigurăm funcţionarea sistemului. Ei notifică companiile. Se ştie fiecare companie la ce nivel de prioritate este în această zonă", a explicat Bolojan.

Acesta a zis că există posibilitatea ca, pe spaţii mici, să aibă loc întreruperi în alimentarea cu energie electrică, din diferite motive, dar România nu este în situaţia în care să aibă o problemă în acest sens la scară extinsă.

„Nu suntem în situaţia în care am avea probleme la o scară extinsă. Dar întreruperi de curent avem întotdeauna pe spaţii mici, din diferite motive. (...) Nu exclud posibilitatea să fie întreruperi, dar nu există în momentul de faţă niciun fel de date care să ne ducă către scenariile pe care le sugeraţi", a precizat prim-ministrul, întrebat despre riscul de a exista cazuri de întreruperi ale alimentării cu electricitate la nivel naţional.

Pe de altă parte, şeful Executivului a afirmat că prosumatorii care au capacităţi de stocare pot fi de ajutor în această perioadă, aceştia putând stoca energie pe parcursul zile, când există un exces de producţie, şi pe care să o pot elibera, seara, în reţeaua naţională.

„Prosumatorii care au capacităţi de stocare ajută într-o manieră importantă, cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei, când avem un exces de producţie, şi pot elibera, dacă îndeplinesc toate condiţiile, în reţeaua naţională, ceea ce stochează, în cursul orelor de seară. Toţi cei care au posibilitatea de a stoca prin baterii au toate datele la dispoziţie şi au fost avertizaţi şi rugaţi să folosească această oportunitate şi e o decizie economică la un moment dat. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci preţul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar, de-a lungul anilor, una dintre erorile care au fost făcute este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiţionat finanţările pentru fotovoltaice şi de stocare. (...) Estimarea mea este că, dacă ţinem o linie corectă, anul viitor ar trebui să fim într-o situaţie incomparabil mai bună, având mult mai multe capacităţi de stocare care să ne permită să atenuăm volatilitatea producţiei de energie în orele de seară", a mai spus premierul.

Totodată, în opinia sa, ar trebui finalizate lucrările la hidrocentralele realizate în proporţie de 70%-90%, blocate din cauza unor procese, deoarece acestea ar însemna un aport suplimentar la producţia de electricitate.

„Aşa cum ştiţi, există multe procese care au fost generate de probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizaţii de mediu, de construire şi aşa mai departe. Dar asta nu ţine de Ministerul Mediului, ci ţine de instanţe, ţine de cei care au contestat aceste lucrări. Şi eu consider că, o dată ce o lucrare este realizată într-o proporţie foarte mare, o dată ce intervenţia omului s-a făcut masiv într-o anumită zonă, decizia raţională este să încheiem aceste lucrări şi fiecare capacitate realizată în proporţie de 70%, 80%, 90%, aşa cum avem câteva capacităţi, odată intrată în producţie, ar fi un aport suplimentar la o producţie de energie electrică pe apă, una dintre cele mai curate, şi la echilibrarea sistemului naţional", a transmis Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri, la finalul şedinţei de Guvern, că a fost declarată stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/va-face-economie-de-energie-ciprian-ciucu-raspunsul-primarului_1073373.html