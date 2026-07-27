România riscă să intre în blocaj economic. Avertismentul Elenei Cristian. Patru măsuri care trebuie luate urgent

Elena Cristian explică de ce România riscă un blocaj economic și ce măsuri trebuie luate imediat

Elena Cristian, analist DC Business, avertizează că România riscă un blocaj economic dacă autoritățile nu adoptă rapid măsuri pentru gestionarea crizei.

Carburanții continuă să se scumpească în România, iar prețul motorinei se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru. Evoluția vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, după reluarea conflictului cu Iranul, dar și în contextul opririi livrărilor de petrol din Kazahstan.

„Știu că, în acest moment, pentru a evita un blocaj al economiei, trebuie luate patru mari măsuri urgente:

diversificarea imediată a surselor de țiței;

eliberarea treptată a rezervelor strategice de urgență;

adoptarea urgentă a pachetului legislativ anticriză

dacă această criză se prelungește, măsuri de reducere a consumului, de la stimularea muncii de acasă până la campanii sau orice altceva ce se poate face pentru reducerea consumului.

„Motorina ar putea ajunge la 11-12 lei pe litru”

Pentru ca aceste patru măsuri să fie implementate, este nevoie de o coordonare din partea Ministerului Energiei. Cine este ministrul Energiei? Domnul Bolojan, care spune că nu este nimic, că trebuie să stăm calmi și că nu se va întâmpla nimic.

Toată lumea este de acord că prețul va crește foarte mult de la o zi la alta, că motorina ar putea depăși chiar pragul de 11-12 lei. De asemenea, mulți spun că, pentru blocajul internațional, o mare parte din vină o are și clasa politică, prin tot acest blocaj politic în care ne aflăm. În acest moment, dacă am fi avut un guvern funcțional, lucrurile s-ar fi mișcat mult mai repede decât prin Parlament, unde parlamentarii s-au întors doar cinci minute la serviciu.

Lucrurile sunt, cumva, scăpate de sub control și este foarte greu să te gândești ce se va întâmpla în perioada următoare. Ne uităm la țările din Uniunea Europeană, care se mișcă foarte repede și au o strategie pe termen lung, iar apoi ne uităm la noi și vedem că nu avem nimic.

Mi se pare extrem de îngrijorător, pentru că putem ajunge la un blocaj total în economie. Nu vorbim despre o problemă punctuală, ci despre o economie care ar putea deveni complet nefuncțională”, a explicat Elena Cristian, analist economic DCBusiness.