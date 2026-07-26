Horoscop săptămânal. Lună Plină în Vărsător. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna începe cu o opoziție între Soarele din Leu și Pluto din Vărsător. Un aspect care se va transpune în lupte de putere, în conflicte din cauza tehnologiei sau în negocieri dure în cazul unor conflicte.

Pe 28 iulie, Venus din Fecioară face un careu cu Marte din Gemeni. Un soi de-a alba neagra când vine vorba de iubire sau bani.

Pe 29 iulie se vor petrece două evenimente astrologice importante. Conjuncția Soare-Jupiter din semnul Leului, ce se poate demonstra a fi instrumentul potrivit pentru cei care vor să se bucure de ce le oferă viața. Și al doilea, Luna Plină din Vărsător, un pretext perfect pentru cei care vor să se elibereze de ceva sau cineva.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Berbec

Acum că Saturn este retrograd în semnul tău, multe dintre proiecte și planuri vor fi testate. Și îți vei da seama dacă merită să le continui sau nu. Și cum nivelul de energie este destul de scăzut, cu siguranță că vei renunța la unele. După care, nu uita că viața are și părți frumoase.

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Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Taur

Evenimentele cele mai importante se vor învârti tot în zona locuinței sau a familiei. De altfel, în zilele ce urmează, vei învăța vrând nevrând cât de mult contează echilibrul dintre viața profesională și cea profesională.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Gemeni

Acum că Mercur nu mai este retrograd, mintea îți va fi mai clară. Mai ales când va fi vorba de chestiunile financiare. Și vei avea, din nou, încredere în viitorul apropiat. Conjuncția Soare-Jupiter îți arată că multe reușite depind de atitudine.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Rac

Saturn este retrograd în casa carierei, deci mulți vă veți confrunta cu limite sau blocaje pe plan profesional. Și nu este cazul să vă panicați, ci mai degrabă să acceptați că schimbarea începe cu voi. Și nu cu exteriorul sau cu locul de muncă. Pe plan financiar, vor apărea oportunități, dar și numeroase tentații.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Leu

Din punctul de vedere al teoriei astrologice, am putea spune că ești vedeta săptămânii! Conjuncția Soare-Jupiter din semnul tău este prilejul potrivit pentru a te bucura de viață, pentru a nu te contamina cu problemele altora și pentru a vedea jumătatea plină a paharului în orice etapă.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Fecioară

O săptămână obositoare! Fie că sunteți în vacanță, fie că nu. Tocmai de aceea, nu are rost să vă complicați programul. Și nici să trageți de voi pentru a le face pe plac altora. Alegeți simplitatea în orice domeniu și dozați-vă energia!

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Balanță

Saturn este retrograd în casa relațiilor. Desincronizarea între tine și partener va fi mai vizibilă. Sau veți accepta că s-a instalat blazarea și că este cazul să vă propuneți noi obiective împreună. Unii dintre voi vă veți simți singuri chiar în cadrul relației. Însă, anturajul va fi salvarea! Socializarea și participarea la evenimente vor ajuta enorm.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Scorpion

Săptămâna vine cu aspecte favorabile pe plan profesional. Asta înseamnă că puteți primi oportunități sau că se va trece cu vederea mai repede peste unele greșeli făcute de voi. Saturn retrograd vă obligă să acordați atenție sănătății sau stilului de viață.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Săgetător

O săptămâna ideală pentru călătorii, evenimente distractive sau întâlniri cu oameni diverși. Partenerul sau familia nu au aceleași preferințe când vine vorba de petrecerea timpului liber, însă veți reuși să ajungeți la un numitor comun. Important este să trăiți clipa!

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Capricorn

Este una dintre acele săptămâni în care veți ajusta constant bugetul pentru cumpărăturile uzuale. Și s-ar putea ca vistieria familiei să aibă de suferit. Pe plan profesional, nu neglijați deloc diplomația!

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Vărsător

O săptămână paradoxală. Luna Plină de pe 29 se petrece în semnul tău. Deci s-ar putea să închei etape sau să clarifici unele situații. Pe de altă parte, relațiile personale și parteneriatele de la locul de muncă îți vor aduce bucurie și împlinire.

Horoscop 27 iulie - 2 august 2026 Pești

Ferește-te cât poți de epuizare! Adică, vrei să te simți util și vei fi destul de harnic. Însă, din când în când, te comporți precum un hamster la roată. Și poate că nu ar strica să te bucuri de timpul liber sau de plictiseală.