Dinamo spulberă campioana. 5-1 cu Universitatea Craiova, în etapa 2 din Superliga

Foto Agerpres / Galerie Dinamo

Victorie categorică pentru câinii roşii, în partida cu U Craiova.

Dinamo a câştigat, sâmbătă seara, partida cu Universitatea Craiova, disputată pe stadionul "Arcul de Triumf", cu scorul categoric de 5-1 (Soro - 8, Musi - 29, Pop - 59, Cîrjan - 76 - pen., Pascual - 90+2 / Nsimba - 50).

revenim cu detalii

Alte rezultate din etapa a doua

Meciurile din etapa a doua a ediţiei 2026-2027 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Vineri 24 iulie

AFC UTA Arad - ASC Oţelul Galaţi 2-2 (0-2), Arena Francisc Neuman - Arad

Au marcat: Ismet Sinani (73), Jayson Papeau (90+4), respectiv Andrezinho (21), Patrick (45+3).

Cartonaş roşu: Din Alomerovic (UTA) 90+6.

Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Mihăiţă Necula (Bucureşti), Cristi Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Radu Marian Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF

FC Argeş - FC Petrolul Ploieşti 1-0 (1-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Robert Moldoveanu (17).

Cartonaş roşu: Ricardo Matos (FC Argeş, 43).

Arbitru: Horaţiu Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Alexandru-Mihai Vodă (Alba Iulia), Ionuţ-Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa)

Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Ovidiu Mazilu (Satu Mare)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ion Marin (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 25 iulie

FC Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara 2-0





Duminică 26 iulie

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Universitatea Cluj (Sepsi Arena - Sfântu Gheorghe, 17:30)

AFK Csikszereda - FC FCSB (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 20:30)

Luni 27 iulie

FC CFR 1907 Cluj - FC Voluntari (Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca, 18:30)

AFC Botoşani - FC Rapid Bucureşti (Stadion Municipal - Botoşani, 21:30)