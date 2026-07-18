Oțelul Galați - CFR Cluj, rezultat final. Prima surpriză în Liga 1

Oțelul Galați a produs prima mare surpriză a noului sezon din Superligă, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa inaugurală a campionatului.

Gălățenii au deschis scorul încă din minutul 4. Joao Lameira a înscris cu o lovitură de cap, după un corner executat de Pedro Nuno, și le-a oferit gazdelor un start perfect.

Formația pregătită de Ovidiu Burcă a continuat să atace și a mai creat ocazii importante prin Pedro Nuno și Andrezinho, în timp ce CFR Cluj a răspuns prin Șfaiț și Manuel Lopes, fără să reușească însă să restabilească egalitatea înainte de pauză.

CFR a egalat, dar Patrick a decis meciul

La începutul reprizei secunde, Oțelul a ratat o ocazie uriașă prin Andrezinho, care a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.

CFR Cluj a profitat și a restabilit egalitatea în minutul 58, când Andrei Cordea a finalizat cu succes o fază de atac.

Finalul le-a aparținut însă gălățenilor. În minutul 86, Patrick Fernandes a primit o pasă în careu de la Pedro Nuno, și-a așezat mingea și a șutat puternic pentru golul victoriei, stabilind scorul final, 2-1.

Succesul reprezintă prima surpriză importantă a noului sezon din Superligă, în condițiile în care CFR Cluj pornea ca favorită a confruntării.