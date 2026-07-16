CM 2026: Lionel Messi, despre calificarea în finală, după meciul cu Anglia: „Nimeni nu ne dă nimic gratis” - Agerpres

Lionel Messi le-a răspuns criticilor Argentinei după ce a ajuns în finala Cupei Mondiale.

Lionel Messi le-a răspuns criticilor Argentinei care susțin că echipa a ajuns în a doua semifinală a Cupei Mondiale datorită favoritismul. Declarațiile au fost făcute după ce Argentina a învins Anglia cu 2-1 la Atlanta și s-a calificat în finala Campionatului Mondial.

Reamintim că petiția lansată în mediul online, ”Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026”, prin care se solicită excluderea naționalei lui Leo Messi de la Cupa Mondială 2026, a strâns peste 5 milioane de semnături.

Aseară, Lionel Messi a respins sugestiile conform cărora Argentina s-ar fi bucurat de un tratament favorabil în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026, insistând că campioana en-titre și-a câștigat locul în finală prin prestațiile de pe teren.

”Am ajuns să fim puși sub lupă, au fost multe îndoieli, dar știam că acest grup concurează mereu, dă totul, iar când suntem împreună, găsim putere chiar și atunci când credem că nu o avem. Eram sigur că vom fi printre primii patru și, slavă Domnului, am ajuns în primii doi.

Venim după o victorie la Cupa Mondială, am fost cei mai buni din lume în ultimii patru ani, fie că oamenilor le place sau nu. Și indiferent ce spun, am demonstrat încă o dată, pe teren, că nimeni nu ne dă nimic gratis. Este o mare bucurie”, a spus Lionel Messi pentru TyC Sports, scrie The Indian Express.

Messi, despre meciul cu Anglia din semifinala CM 2026: Știam că suntem mai buni decât ei

Messi, care a jucat în 205 meciuri, s-s confruntat cu Anglia pentru prima dată în cariera sa. El a condus o revenire uimitoare în a doua repriză a meciului din semifinala CM 2026, oferind două pase decisive în șase minute, blocând Anglia, care preluase anterior conducerea printr-un gol al lui Anthony Gordon în minutul 55.

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„Dacă am fi pierdut în fața Angliei, oamenii ar fi ieșit și ar fi spus prostii despre noi, dar nu le-am dat șansa. Am fost suficient de norocoși să câștigăm, să trecem peste asta, cu tot ce înseamnă acest meci. Știam că suntem mai buni decât ei, dar miza este mare când joci un meci de o asemenea importanță, când intră în joc factori istorici. Totuși, nu încetează să fie special prin tot ceea ce înseamnă și trebuia să-l câștigăm”, a mai declarat Messi.

Messi dedică victoria legendarului Diego Maradona

Întrebat cui dedică această a 3-a calificare în finala Cupei Mondiale, Leo a devenit emoţional, aducându-l în discuţie pe legendarul Maradona, cel care i-a fost ca o "umbră" în prima parte a carierei, argentinienii comparându-l mereu cu el, scrie Financial Express.

"Sunt sigur că Diego se bucură atât de mult de asta, de acolo, de sus. E pentru el (n.r. victoria), aceasta a fost întotdeauna o zi foarte specială… Mă bucur că am putut să-i ofer această bucurie, sper că celebrează de acolo, de sus. Avem norocul să fi trăit în era lui Diego. Nu am vrut niciodată să mă compar cu el şi ştiu că m-a iubit. Sunt bucuros că pot să păstrez toate amintirile frumoase pe care le-am împărţit împreună", a mai spus Messi.

Emoții pentru finala cu Spania

Totodată, întrebat ce aşteptări are de la finala cu Spania, Messi a pus totul pe seama Divinităţii.

"Dumnezeu e mare şi El are mereu ceva în plan. Dar, sincer, nu pot cere ceva în plus de la Dumnnezeu. Sunt recunoscător pentru tot ce mi-a dat, fie că e vorba de viaţa privată sau de carieră. Ce va fi? Voia Domnului. Dumnezeu ştie", a concluzionat Messi.