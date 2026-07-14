CM 2026: Spania, favorită, a declarat selecționerul Franței înaintea primei semifinale a Cupei Mondiale

Didier Deschamps. Foto: Facebook

Echipa de fotbal a Spaniei, campioana europeană en titre, este ''favorită'' în duelul cu Franța din semifinalele Cupei Mondiale 2026, a afirmat luni selecționerul Les Bleus, Didier Deschamps, informează AFP.

Spania este favorită, Și asta nu pentru a pune presiune pe Luis (de la Fuente, selecționerul Spaniei) și echipa sa. Oamenii au așteptări mari de la Spania. Știu să atace, să se apere bine și să nu primească goluri. Ar putea fi un meci spectaculos între două echipei cu calități ofensive, a explicat tehnicianul francez în cursul unei conferințe de presă.

Suntem și noi o echipă care are nevoie de minge, capabilă să creeze probleme adversarelor. Va fi un raport de forță. Nu se pune problema revanșei (după înfrângerile suferite la EURO 2024 și în Liga Națiunilor 2025, n.r.). Ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Ceea ce mă interesează este ziua de mâine, a continuat Deschamps.

Întrebat cum să se va apăra echipa sa împotriva vedetei spaniole Lamine Yamal, selecționerul francez a indicat că important este să-i limitezi influența.

Unul la unu e dificil, dar nici duelurile unu la unu împotriva unora dintre jucătorii mei nu vor fi o plimbare în parc pentru spanioli, a adăugat el malițios.

Deschamps a oferit, de asemenea, o actualizare despre superstarul francez Kylian Mbappe, care a părăsit terenul după o accidentare la glezna dreaptă spre sfârșitul meciului din sferturile de finală împotriva Marocului (2-0). Kylian este bine. Este la 100%, a răspuns antrenorul.

În ceea ce-l privește pe Aurelien Tchouameni, care a ratat ultimele două meciuri împotriva Paraguayului și Marocului din cauza unei accidentări la aductor, Deschamps a recunoscut că jucătorul lui Real Madrid nu este complet recuperat încă, dar va fi disponibi, fără a dezvălui dacă va fi titular împotriva Spaniei.

Ultimul său meci a fost acum 15 zile, dar acesta nu este un factor decisiv, a spus selecționerul francez.

Franța și Spania se vor înfrunta marți la Dallas (22:00 - ora României) în prima semifinală a Cupei Mondiale 2026. Învingătoarea acestui duel se va lupta apoi pentru trofeu, pe 19 iulie, cu câștigătoarea celei de-a doua semifinale, Argentina - Anglia, programată miercuri. (Agerpres)



